День Святого Николая - история праздника и давние традиции

Один из первых зимних праздников — День Святого Николая — несет в себе множество традиций, связанных с дарением подарков и приготовлением специальных угощений.

День Святого Николая: история праздника

День Святого Николая, который отмечается 6 декабря, посвящен памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, который жил в IV веке.

История связана с множеством чудес и милосердных поступков святителя. Одним из наиболее известных моментов является его анонимная помощь трем дочерям бедняка. Святитель Николай бросил им окно золотые монеты, что помогло им выжить.

Главные традиции Дня Святого Николая

Главные традиции Дня Святого Николая включают в себя дарение подарков детям. В некоторых странах, в частности в Нидерландах и Бельгии, этот день ассоциируется с фольклорным персонажем Синтеркласом, предшественником Санта-Клауса, который также является обликом Святого Николая.

В этот день также празднуются многие церковные службы, и верующие собираются в церквях для молитв и благословения. Раньше в селах собирались старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье — николайчики.

Некоторые семьи устраивают маленький домашний жертвенник для Святого Николая, где ставят свечи и икону, чтобы воздать честь святому и попросить благословения.

Также считается, что ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги, говорят: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда".

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