Взгляд Беллы Хадид. Что такое "лисьи глаза" и безопасно ли делать эту процедуру

"Лисьи глаза" — косметологический тренд, который позволяет изменить форму глаз, сделав взгляд открытым и сексуальным. Именно поэтому уже несколько лет подряд множество женщин хотят быть похожими на американскую супермодель Беллу Хадид. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Ольга Белая рассказала обо всех недостатках этой процедуры.

"Лисьи глаза" — это косметический эффект, при котором разрез глаз выглядит более вытянутым и направленным к вискам, создавая таким образом лифтинг-эффект. На сегодня это тренд, который вызывает как восхищение, так и множество дискуссий. Разобраться во всех преимуществах и недостатках этой процедуры, Фокусу помогает врач, косметолог салона красоты "Santa Monica" Ольга Белая.

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Миндалевидные глаза

Фото: Freepik

Наверняка вы встречали технику "лисьи глаза" для поднятия бровей, которая помогает обрести более выразительный и глубокий взгляд. Выполняется она с помощью ниток с насечками для фиксации тканей.

"Одним из способов получить, так называемый, "лисий взгляд" является постановка нитей типа COG. Для этого специалист устанавливает нить определенной толщины в проекции уголка брови и подтягивает внешний угол глаза. В результате этого получаем хитрый, лисий взгляд", — говорит косметолог.

Процедура "лисьи глаза" довольно дискуссионная в косметологии, ведь одни специалисты обещают сделать все "быстро и почти безболезненно", а другие отказываются браться за нее, и вовсе не из-за сложности процедуры.

Дело в том, что зона для постановки таких нитей не является прогностически безопасной, поэтому очень часто возникают осложнения как в реабилитационном периоде, так и после него. Очень часто результат дорогостоящей процедуры не удовлетворяет ожиданий женщин.

Недостатки процедуры

Фото: Freepik

"Действительно, сразу после процедуры взгляд меняется, брови подтянуты, но этот эффект имеет все же некоторые недостатки. Длительность такого результата сохраняется недолго, максимум 2 месяца. В этот период входит реабилитация: отек, странноватые складки над бровями вследствие натяжения кожи, которые не всегда разглаживаются в обещанный срок", — говорит Ольга Белая.

Кроме того, стоит отметить, что успех процедуры и конечный результат во многом зависит от квалификации и умений специалиста.

"В результате неправильной техники введения возможно контурирование нити, если она находится слишком поверхностно. Под влиянием многих факторов нить может в конце концов разорваться и вызвать дискомфорт. В таком случае ее обязательно нужно извлечь", — отмечает косметолог.

Также существенным недостатком является немалая стоимость процедуры, а результат не всегда соответствует ожиданиям пациента, учитывая все вышеупомянутые нюансы.

"По моему мнению, в эстетической медицине существуют более оптимальные методы для открытости взгляда и изменения формы бровей, без подобных рисков. Хотя этот вопрос остается достаточно дискуссионным среди специалистов и пациентов, которые попробовали эту процедуру", — говорит врач.

Как сделать "лисьи глаза" с помощью макияжа

Фото: Getty

Если вы взвесили все риски от процедуры, но все равно мечтаете о сексуальном, глубоком взгляде, просто воспользуйтесь некоторыми хитростями макияжа.

Во-первых, с помощью подводки или карандаша проведите линию вверх к вискам — это визуально приподнимет опущенные уголки глаз. Также эффект "лисьих глаз" можно достичь изменив форму бровей. Достаточно приподнять внешний край брови, выпрямив дугу — это визуально, сделает ваши глаза удлиненными.

Не гонитесь за модными трендами, пытаясь быть похожей на кого-то из знаменитостей, всегда подчеркивайте свою уникальность и выбирайте для этого безопасные методы и квалифицированных специалистов.

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