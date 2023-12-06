77-летняя Шер показала эффектный черно-белый ансамбль для зимы (фото)

Артистка выбрала беспроигрышное сочетание черного и белого цветов.

Американская певица Шер демонстрирует, что возраст в 77 лет для нее – всего лишь цифра. Она по-прежнему ведет очень активную жизнь, встречается с мужчиной моложе ее на 40 лет и носит одежду, которые многие в ее возрасте сочли бы неуместной. Так, артистку заметили в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда она выходила из самолета, пишет Daily Mail.

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в элегантном черно-белом ансамбле. Исполнительница, которая недавно рассказала о потере большой суммы денег из-за того, что не смогла запросить кредит на написание песен, надела двубортный пиджак со светлой правой стороной и более темной левой частью. К нему она подобрала черные обтягивающие брюки и пару высоких кожаных ботинок. Образ завершили большая кожаная сумка, черная широкополая шляпа, такого же цвета палантин и солнцезащитные очки.

В настоящее время Шер готовится к своему выступлению на Jingle Ball iHeartRadio, которое пройдет в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. На концерте также выступят такие исполнители, как Оливия Родриго, Jelly Roll и SZA.

Артистка совсем недавно попробовала себя в жанре праздничной музыки, выпустив свой новый альбом под названием Christmas, который дебютировал в октябре этого года. Это первая за последние 10 лет пластинка. Ее предпоследний сборник песен Closer to the Truth увидел мир в 2013-м. Кроме Шер, в новом альбоме приняли участие несколько других артистов, в том числе Стиви Уандер, Синди Лаупер и Тайга.

Пластинка Christmas ("Рождество") получила смешанные и положительные отзывы критиков, хотя она дебютировала на вершине списка лучших праздничных альбомов США по версии журнала Billboard.

Ранее Фокус писал, что Шер нашла способ сохранить вечную молодость.