75-летняя певица Шер стала лицом косметического бренда МАС (видео)

Певица призналась, что новая рекламная концепция MAC Cosmetics отражает ее собственный месседж – отличаться и быть оцененным.

Американская певица Шер, которой в мае исполнится 76 лет, доказала поклонникам, что возраст – всего лишь цифра, снявшись в новой рекламной кампании #ChallengeAccepted всемирно известного бренда MAC Cosmetics, сообщает Harpers Bazaar.

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Идея кампании состоит в том, что MAC стремится развиваться дальше и превзойти конкурентов, оставаясь верным себе. Новый продукт – косметика, устойчивая к любым факторам, будь-то прыжок с парашютом, выступление на сцене или ныряние под воду, и предназначенная для тех, кто ведет активный образ жизни.

"Мне понравилось, что эта кампания была посвящена не продукту, а концепции. Это вызов – отличаться и быть оцененным. Это потрясающе, что люди учатся ценить и любить других людей за то, как они выглядят", – отметила Шер.

[ + – ] Новая рекламная кампания MAC Cosmetics

Она вспомнила, как на заре своей карьеры модный фотограф и ее хороший друг Ричард Аведон сказал ей, что она никогда не попадет на обложку модного журнала, потому что у нее черные волосы и карие глаза, а популярными во все времена были блондинки с голубыми глазами.

Однако достаточно скоро Шер оказалась на главных страницах некоторых из крупнейших изданий, но радости ей это не принесло.

"Я просто выглядела так … Я не знаю, как кто. Я выглядела обыкновенно ", – пояснила она.

Однако певица была королевой красных дорожек. Ее ансамбль, созданный Бобом Маки, стал легендой премии "Оскар".

[ + – ] Шер на вручении премии "Оскар" в 1986 году Фото: Getty Images

"В ту ночь, когда я пришла на церемонию вручения премии "Оскар" 1986 году в головном уборе, похожем на большой черный ирокез из перьев, некоторые подумали, что я сошла с ума. Другие же считали, что это было потрясающим. Джейн Фонда сказала: "О, Шер, это лучшее, что я видела". Но многие думали, что я вела себя неуважительно, что нельзя было быть серьезной актрисой и одеваться так, я не знаю, неуместно. Но это был мой способ сказать: "Вот кто я! И вам просто нужно к этому привыкнуть!".

Шер признает, что ее стиль менялся с годами. Абсолютная любительница макияжа, она призналась, что научилась любить свое и лицо без мейкапа.

[ + – ] Шер в рекламе MAC Cosmetics

"Мне нравилось мое лицо, когда я его рисовала. Я не понимала, что я не менее красивая без косметики. Через некоторое время я поняла, что должна принимать себя разной. В противном случае можно потерять слишком много времени".

Сейчас, когда ей 75, Шер говорит, что не думает о возрасте.

Вместе с Шер в рекламной кампании MAC Cosmetics появилась 28-летняя рэп-исполнительница Saweetie.

Напомним, Шер появилась на страницах календаря Pirelli на 2022 год. Кроме нее, певцу и фотографу Брайану Адамсу позировали также Игги Поп, Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора и другие знаменитости.