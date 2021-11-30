Шер, Игги Поп и Граймс. Вышел календарь Pirelli за 2022 год

Фотографировал для знаменитого календаря певец Брайан Адамс

После долгой подготовки и выбора моделей, наконец, увидел свет знаменитый календарь Pirelli. Его героями стали знаменитости, что является традицией. Но концепция поменялась – теперь это селебрити, которые добились успехов в разных сферах деятельности. Снимки появились в официальном Instagram Pirelli.

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В этом году фотографом выступил певец Брайан Адамс, который уже давно занимается фотографией и часто снимает для глянца. Позировали ему такие звезды, как Шер, Игги Поп, певица Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора и другие.

Календарь получил название "В дороге" и был посвящен концертному туру, ведь артисты всегда или готовятся к гастролям, или участвуют в концертном туре.

[ + – ] Шер Фото: Instagram pirelli [ + – ] Кали Учис [ + – ] St. Vincent Фото: Instagram pirelli [ + – ] Дженнифер Хадсон Фото: Instagram pirelli [ + – ] Saweetie Фото: Instagram pirelli [ + – ] Нормани Фото: Instagram pirelli [ + – ] Игги Поп Фото: Instagram pirelli [ + – ] Граймс Фото: Instagram pirelli [ + – ] Бохан Феникс Фото: Instagram pirelli [ + – ] Рита Ора Фото: Instagram pirelli [ + – ] Брайан Адамс Фото: Instagram pirelli

Однако когда шли съемки, вся концертная деятельность была поставлена на паузу, так что снимки получились немного грустными. Сам Адамс говорил, что хотел запечатлеть "особое мгновение".

"Когда видишь эту фотоисторию, то понимаешь, что это — день из жизни каждого артиста, особое мгновение дня: до выхода на сцену или после, обед в ресторане, отдых в отеле во время тура. Каждого из героев я снимал с мыслью показать именно такое особое мгновение", — рассказывал Адамс, который сам, являясь артистом, прекрасно знает, как проходят будни селебрити.

Адамс планировал другой проект на календарь 2021 года, но когда съемки отложили из-за пандемии, выбрал другую тематику.

Первые календари Pirelli начал печатать еще в 1964 году. Тогда он имел огромный успех и положил начало новой традиции. Купить календарь невозможно. Он выходит ограниченным тиражом и только для избранных.

Напомним, работая над календарем, Брайан Адамс признался, что особенно его взволновала работа с рок-иконой Игги Попом. Впервые они встретились еще в 1981 году. Адамс был на концерте Игги в бруклинском клубе и тот так экспрессивно выступал, что выбил себе зуб микрофоном.