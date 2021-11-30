Шер, Іггі Поп і Граймс. Вийшов календар Pirelli за 2022 рік

Фотографував для знаменитого календаря співак Браян Адамс

Після довгої підготовки та вибору моделей нарешті побачив світ знаменитий календар Pirelli. Його героями стали знаменитості, що є традицією. Але концепція змінилася – тепер це селебріті, які досягли успіхів у різних сферах діяльності. Знімки з'явилися в офіційному Instagram Pirelli.

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Цього року фотографом виступив співак Браян Адамс, який уже давно займається фотографією та часто знімає для глянцю. Позували йому такі зірки як Шер, Іггі Поп, співачка Граймс, Дженніфер Гадсон, Ріта Ора й інші.

Календар отримав назву "У дорозі" та був присвячений концертному туру, адже артисти завжди або готуються до гастролей, або беруть участь у концертному турі.

[ + – ] Шер Фото: Instagram pirelli [ + – ] Калі Учіс [ + – ] St. Vincent Фото: Instagram pirelli [ + – ] Дженніфер Хадсон Фото: Instagram pirelli [ + – ] Saweetie Фото: Instagram pirelli [ + – ] Нормані Фото: Instagram pirelli [ + – ] Іггі Поп Фото: Instagram pirelli [ + – ] Граймс Фото: Instagram pirelli [ + – ] Бохан Фенікс Фото: Instagram pirelli [ + – ] Рита Ора Фото: Instagram pirelli [ + – ] Брайан Адамс Фото: Instagram pirelli

Однак коли йшли зйомки, вся концертна діяльність була поставлена на паузу, тож знімки вийшли трохи сумними. Сам Адамс говорив, що хотів відобразити "особливу мить".

"Коли бачиш цю фотоісторію, то розумієш, що це — день із життя кожного артиста, особлива мить дня: до виходу на сцену чи після, обід у ресторані, відпочинок у готелі під час туру. Кожного з героїв я знімав із думкою показати саме таке особливу мить", — розповідав Адамс, який сам, будучи артистом, чудово знає, як проходять будні селебріті.

Адамс планував інший проект на календар 2021 року, але, коли зйомки відклали через пандемію, вибрав іншу тематику.

Перші календарі Pirelli почав друкувати ще 1964 року. Тоді він мав величезний успіх і започаткував нову традицію. Купити календар неможливо. Він виходить обмеженим тиражем і лише для обраних.

Нагадаємо, працюючи над календарем, Браян Адамс зізнався, що особливо його схвилювала робота з рок-іконою Іггі Попом. Уперше вони зустрілися ще 1981 року. Адамс був на концерті Іггі в бруклінському клубі, і той так експресивно виступав, що вибив собі зуб мікрофоном.