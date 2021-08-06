Шер, Граймс та Іггі Поп: з'явилися перші знімки з нового календаря Pirelli

Знімає зірок для культового календаря співак і музикант Браян Адамс

З'явилися перші знімки з культового календаря Піреллі (Pirelli), який буквально відразу після публікації стає об'єктом мрій поціновувачів і колекціонерів. Про це пише The Guardian.

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Запрошеними моделями в "календарі Піреллі" стануть Дженніфер Гадсон, дівчина Ілона Маска — співачка Граймс, легенда року Іггі Поп, Шер і багато інших.

[ + – ] Дівчина Ілона Маска — співачка Граймс

[ + – ] Шер і Браян Адамс

Тематика нового календаря: концертний тур. Через пандемію коронавірусу багато артистів відкладали або зовсім скасовували концерти, весь музичний світ був поставлений на паузу, а про масові концерти на стадіонах поки ще рано говорити. Тому Браян Адамс, сам музикант і співак, вирішив припустити на своїх знімках, як би виглядали зірки, якби вони все ж вирушили в концертний тур.

Адамс планував інший проект на календар 2021 року, але коли його відклали через пандемію, вибрав іншу тематику.

Отриманий у результаті календар буде досліджувати різні аспекти перебування в турі в різний час дня, будь то пробудження в номері готелю, поїздка на автобусі чи за лаштунками.

[ + – ] Браян Адамс і співачка St. Vincent

Календар буде опублікований у листопаді і це обіцяє бути вельми цікавим проектом. Адамс зізнався, що давав своїм героям свободу волі на зйомках.

"Кожен артист виявляв характер. Незалежно від того, що я їм говорив і що планував, їх власне "я" просвічувало крізь моє бачення. Вони перетворили зйомки у власний виступ", — розповів Адамс.

[ + – ] Браян Адамс і американська реп-виконавиця Saweetie (Саві)/Усі фото: Alessandro Scotti

Співак і фотограф уже зізнався, що особливо його схвилювала робота з рок-іконою Іггі Попом. Уперше вони зустрілися ще в 1981 році. Адамс був на концерті Іггі в Брукліні в клубі, і той так експресивно виступав, що вибив собі зуб мікрофоном.

Нагадаємо, вперше календар надрукували ще в 1964 році. Першим фотографом став Роберт Фріман, офіційний фотограф The Beatles. Перший випуск мав величезний успіх і став випускатися щорічно.

Щорічно над календарем працюють кращі фотографи, а їхніми моделями стають найвідоміші особистості у світі моди, музики, кіно, спорту, а іноді і політики. Сам календар виходить дуже обмеженим тиражем і тільки для обраних. Придбати його можна на аукціонах.