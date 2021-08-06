Шер, Граймс и Игги Поп: появились первые снимки из нового календаря Pirelli

Снимает звезд для культового календаря певец и музыкант Брайан Адамс

Появились первые снимки из культового календаря Пирелли (Pirelli), который буквально сразу публикации становятся предметом вожделения ценителей и коллекционеров. Об этом пишет The Guardian.

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Приглашенными моделями в "календаре Пирелли" станут Дженнифер Хадсон, девушка Илона Маска – певица Граймс, легенда рока Игги Поп, Шер и многие другие.

[ + – ] Девушка Илона Маска - певица Граймс

[ + – ] Шер и Брайан Адамс

Тематика нового календаря: концертный тур. Из-за пандемии коронавируса многие артисты откладывали, или вовсе отменяли концерты, весь музыкальный мир был поставлен на паузу, а о массовых концертах на стадионах пока еще рано говорить. Так что Брайан Адамс, сам музыкант и певец, решил предположить на своих снимках, как бы выглядели звезды, если бы они все же отправились в концертный тур.

Адамс планировал другой проект на календарь 2021 года, но когда его отложили из-за пандемии, выбрал другую тематику.

Полученный в результате календарь будет исследовать различные аспекты пребывания в туре в разное время дня, будь то пробуждение в номере отеля, поездка на автобусе или за кулисами.

[ + – ] Брайан Адамс и певица St. Vincent

Календарь будет опубликован в ноябре и это обещает быть весьма интересным проектом. Адамс признался, что давал своим героям свободу воли на съемках.

"каждый артист проявлял характер. Независимо от того, что я им говорил и что планировал, их собственное "я" просвечивало сквозь мое видение. Они превратили съемки в собственное выступление", — рассказал Адамс.

[ + – ] Брайан Адамс и американская рэп-исполнительница Saweetie (Сави)/Все фото: Alessandro Scotti

Певец и фотограф уже признался, что особенно его взволновала работа с рок-иконой Игги Попом. Впервые они встретились еще в 1981 году. Адамс был на концерте Игги в бруклинском клубе и тот так экспрессивно выступал, что выбил себе зуб микрофоном.

Напомним, впервые календарь напечатали еще в 1964 году. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles. Первый выпуск имел огромный успех и стал выпускаться ежегодно.

Ежегодно над календарем работают лучшие фотографы, а их моделями становятся самые известные личности в мире моды, музыки, кино, спорта, а иногда и политики. Сам календарь выходит очень ограниченным тиражом и только для избранных. Приобрести его можно на аукционах.