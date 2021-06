Певец Брайан Адамс станет фотографом нового календаря Pirelli

Культовый календарь на 2022 год Адамсу доверили после того, как он неоднократно снимал звезд шоу-бизнеса для глянца

Канадский певец Брайан Адамс станет фотографом нового выпуска культового календаря Pirelli на 2022 год. Об этом пишет CNN.

Адамс, кроме того, что написал и исполнил немало хитов, среди которых саундтрек к фильму "Робин Гуд, принц воров" Everything I Do, I Do It for You, также серьезно занимается фотографией. Работает Брайан, преимущественно, в жанрах портретной и фэшн фотографии. Любимая гамма цветов — черно-белая. Сотрудничает с журналами Zoo Magazine, Vogue, Esquire, Harperʼs Bazaar и Vanity Fair.

О радостной новости Адамс объявил в своем Instagram в голосовой заметке, которую он разместил вместе с видео, состоящим из двух черно-белых изображений самого себя с камерой.

"Я горжусь, наконец, объявить, что я фотограф календаря Pirelli на 2022 год", — сказал он в 10-секундном ролике.

Впервые календарь был выпущен в 1964 году. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles. Первый выпуск имел огромный успех и стал выпускаться ежегодно.

В период с 1975 года по 1983 год календарь не издавался из-за нефтяного кризиса.

Ежегодно над календарем работают лучшие фотографы и лучшие модели и актрисы. Сам календарь выходит очень ограниченным тиражом и только для избранных. Приобрести его можно также на аукционах.

В разное время для календаря снимались такие суперзвезды как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Милла Йовович, Хайди Клум, Кейт Мосс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уоттс, Кристен Стюарт и многие другие.

Фотографировали такие мастера, как Энни Лейбовиц, Марио Тестино и Ричард Аведон.

В прошлом году съемки отменили из-за пандемии коронавируса. А в выпуске календаря Pirelli 2020 года под названием "В поисках Джульетты" итальянский фотограф Паоло Роверси исследовал внутреннюю силу, женственность и нежность персонажа Шекспира.