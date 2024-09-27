Как на оригинальном фото: житель Ирландии сфотографировал Лох-Несское чудовище

Дин Битти сделал кадры зверя с длинной шеей, которого он заметил в нескольких сотнях метров от берега, когда гулял по пляжу, и считает, что это была ирландская версия Лох-Несского чудовища.

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Житель Ирландии Дин Битти заявил, что сфотографировал Лох-Несское чудовище во время отдыха на местном озере Ко Донегал. Об этом пишет издание Mirror.

Дин Битти сделал кадры зверя с длинной шеей, которого он заметил в нескольких сотнях метров от берега, когда гулял по пляжу, и считает, что это была ирландская версия Лох-Несского чудовища.

Мужчина говорит, что ему удалось сделать несколько кадров за мгновение до того, как аккумулятор его телефона разрядился.

Фото Дина Битти

Эта странная встреча произошла у побережья Ко Донегал.

"Оно выглядит точно так же, как оригинальные фотографии Лох-Несского чудовища. Это не самое лучшее видео, потому что мой телефон разрядился, когда я начал записывать, но это не был лебедь, тюлень или что-то, что я когда-либо видел. Мы сидели и смотрели на это по крайней мере 20 минут; погружение под воду, а затем всплытие через минуту примерно на 20 ярдов", — заявил фотограф.

В комментариях под постом фотографа написали, что Лох-Несское чудовище напоминает птицу-баклана на охоте, которая погружается в воду в поисках пищи.

Напомним, что ранее ученые анонсировали крупнейшие за последние 50 лет поиски Лох-Несского чудовища.