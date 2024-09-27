Як на оригінальному фото: житель Ірландії сфотографував Лох-Несське чудовисько

Дін Бітті зробив кадри звіра з довгою шиєю, якого він помітив за кількасот метрів від берега, коли гуляв по пляжу, і вважає, що то була ірландська версія Лох-Несського чудовиська.

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Житель Ірландії Дін Бітті заявив, що сфотографував Лох-Несське чудовисько під час відпочинку на місцевому озері Ко Донегал. Про це пише видання Mirror.

Дін Бітті зробив кадри звіра з довгою шиєю, якого він помітив за кількасот метрів від берега, коли гуляв по пляжу, і вважає, що то була ірландська версія Лох-Несського чудовиська.

Чоловік каже, що йому вдалося зробити кілька кадрів за мить до того, як акумулятор його телефону розрядився.

Фото Діна Бітті

Ця дивна зустріч сталася біля узбережжя Ко Донегал.

"Воно на вигляд таке ж, як оригінальні фотографії Лох-Несського чудовиська. Це не найкраще відео, оскільки мій телефон розрядився, коли я почав записувати, але це не був лебідь, тюлень чи щось, що я коли-небудь бачив. Ми сиділи і дивилися на це принаймні 20 хвилин; занурення під воду, а потім спливання через хвилину приблизно на 20 ярдів", — заявив фотограф.

В коментарях під дописом фотографа написали, що Лох-Несське чудовисько нагадує птаха-баклана на полюванні, який занурюється у воду в пошуках їжі.

Нагадаємо, що раніше вчені анонсували найбільші за останні 50 років пошуки Лох-Несського чудовиська.