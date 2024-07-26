Общаются с автомобилем: Pirelli начали выпуск "умных" шин (фото)

Шины Pirelli Cyber Tires оснащены специальными датчиками и могут обмениваться информацией с автомобилем. Это позволяет выявить износ покрышек или изменить настройки систем безопасности.

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Компания Pirelli запустила в производство инновационные шины Cyber Tires, которые способны коммуницировать с автомобилем. Первым их получил суперкар Pagani Utopia. Об этом сообщает сайт Motor1.

Шины Pirelli Cyber Tires оснастили специальными датчиками, которые подключаются через Bluetooth. Это позволяет автомобилю не только проверить давление в шинах, но и оценить их состояние и степень износа.

Первыми новые шины получил суперкар Pagani Utopia

К тому же, таким образом в Pirelli могут собирать статистические данные о ежедневном пробеге авто, стиле вождения клиентов и других параметрах.

На этом в Pirelli не остановились, ведь покрышки Cyber Tires позволяют оптимально настроить автомобиль и улучшить его управляемость.

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Шины способны обмениваться информацией с электронными модулями антиблокировочной системы тормозов ABS, а также системы стабилизации ESP и контроля сцепления (Traction control).

В зависимости от полученных данных электронные системы способны менять свои настройки. Таким образом управляемость авто можно скорректировать, например, для летних, всесезонных или зимних шин или изменить настройки специально для гоночной резины.

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