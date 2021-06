Співак Брайан Адамс стане фотографом нового календаря Pirelli

Культовий календар на 2022 рік Адамсу довірили після того, як він неодноразово знімав зірок шоу-бізнесу для глянцю.

Канадський співак Брайан Адамс стане фотографом нового випуску культового календаря Pirelli на 2022 рік. Про це пише CNN.

Адамс, крім того, що написав і виконав чимало хітів, серед яких саундтрек до фільму "Робін Гуд, принц злодіїв" Everything I Do, I Do It for You, також серйозно займається фотографією. Працює Брайан, переважно, в жанрах портретної і фешн фотографії. Улюблена гамма кольорів — чорно-біла. Співпрацює із журналами Zoo Magazine, Vogue, Esquire, Harper's Bazaar і Vanity Fair.

[ + – ] Королева Єлизавета, сфотографована Брайаном Адамсом

[ + – ] Ліндсі Лоан, сфотографована Брайаном Адамсом

Про радісну новину Адамс оголосив у своєму Instagram у голосовий замітці, яку він розмістив разом із відео, що складається з двох чорно-білих зображень самого себе з камерою.

"Я пишаюся, нарешті, оголосити, що я фотограф календаря Pirelli на 2022 рік", — сказав він у 10-секундному ролику.

[ + – ] Брайан Адамс

Вперше календар був випущений в 1964 році. Першим фотографом став Роберт Фріман, офіційний фотограф The Beatles. Перший випуск мав величезний успіх і почав випускатися щорічно.

У період із 1975 року по 1983 рік календар не видавався через нафтову кризу.

Щорічно над календарем працюють кращі фотографи та кращі моделі й акторки. Власне календар виходить дуже обмеженим тиражем і тільки для обраних. Придбати його можна також на аукціонах.

У різний час для календаря знімалися такі суперзірки як Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Мілла Йовович, Гайді Клум, Кейт Мосс, Адріана Ліма, Алессандра Амброзіо, Дженніфер Лопес, Софі Лорен, Пенелопа Крус, Гіларі Свенк, Наомі Воттс, Крістен Стюарт і багато інших.

[ + – ] Софі Лорен у календарі Pirelli

[ + – ] Емі Шумер і Серена Вільямс у календарі Pirelli

Фотографували такі майстри, як Енні Лейбовіц, Маріо Тестіно й Річард Аведон.

У минулому році зйомки скасували через пандемію коронавірусу. А у випуску календаря Pirelli 2020 року під назвою "У пошуках Джульєтти" італійський фотограф Паоло Роверс досліджував внутрішню силу, жіночність і ніжність персонажки Шекспіра.