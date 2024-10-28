"Найкраще рішення": 64-річний чоловік розпочав нове життя після втрати своєї мами (відео)

Смерть близької людини змусила фотографа Стівена Пейна задуматися про зміни у житті. Так, одного ранку його осяяла неймовірна ідея і чоловік вирішив її втілити у життя.

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64-річний фотограф Стівен Пейн після смерті своєї мами вирішив, що настав час для змін у житті. Тому чоловік придбав човен і почав подорожувати Європою і вважає це "одним із найкращих рішень" у житті, пише британське видання The Guardian.

Журналісти пишуть, що після смерті 92-річної мами чоловік зрозумів — щось потрібно змінювати у життя, однак герой історії відверто не знав, як йому бути. Одного разу він прокинувся і раптом йому на думку спала абсолютно неочікувана ідея.

Одне з останніх видео на Youtube-каналі Стівена Пейна

"Одного ранку я прокинувся і виникла ідея купити човен. Я взагалі нічого про них не знав, але думав, що це дозволить мені жити дешево і вільно пересуватися, куди я хочу. Це було одне з найкращих рішень, які я коли-небудь приймав", — каже Стівен.

Свій 11-метровий дев’ятитонний моторизований човен пан Пейн придбав у січні 2020 року і відтоді живе на ньому. Однак чоловікові довелося непросто, адже купивши човен під назвою "Jaywalking the World", він сам навчився керувати ним і був готовий вирушити у своє перше плавання, але тут вдарив Covid — і все зупинилося в одну мить.

"Нам не дозволили пересуватися, тож я опинився в пастці на пристані в Брей, графство Беркшир, абсолютно один. Як тільки ми змогли виїхати, я переплив на човні вздовж Темзи до Чатема в Кенті", — розповів Пейн і додав, що перша подорож через Темзу та скрізь центра Лондона були просто божевільними: рух його нагадував пересування на автостраді в годину пік.

Однак пізніше чоловік зміг навчитися керувати човном, а вже за рік вдалося переплисти Ла-Манш за три години, полегшено видихнувши та зрозумівши, що здійснив подорож без сторонньої допомоги.

"Дивовижно пізнавати щось нове, оскільки в процесі цього ти багато чого дізнаєшся про себе. Я зрозумів, що можу зберігати спокій і триматися курсу, незалежно від того, що відбувається навколо мене", — каже пан Пейн.

ЗМІ пише, що, попри свій досвід, Стівену все ще доводиться стикатися з важкими моментами на борту, зокрема коли сідає на мілину чи якір судна зачіпляється за щось на дні. Сам чоловік додає, що йому доводиться весь час бути пильним, адже "ситуація може розвиватися так, що щось починає йти не так".

"Світ плавання на човні — швидкоплинний, і найчастіше виникає ситуація, коли на судні є лише одна людина. Друзі приходять і йдуть, тому мені довелося звикнути до цього, а також придумати різні способи знайомства з новими людьми", — каже пан Пейн, і тому вирішив діяти креативно — створив прапор і вивісив його на щоглі.

На цьому стягу зображено потискання двох рук як символ того, що люди можуть спокійно приходити з ним та спілкуватися. Також чоловік задокументує власні враження від катання на човні на своєму YouTube каналі.

ЗМІ пише, що наразі Пейну 64, а останній рік він перебуває на Мальті. Він визнає, що на острові всі неймовірно доброзичливі, і саме це змусило його затриматися "довше, ніж очікувалося. Наразі Стівен думає найближчим часом податися ще кудись у подорож.

Медіа зазначає, що найбільша привабливість пригод Пейна на човні певне полягає в здатності "змінювати свої плани, коли він хоче, і не думати про майбутнє, крім того, де кинути якір на ніч".

"Приємно не думати про якісь плани чи корективи. Можливо, я навчуся плавати, куплю вітрильний човен і піду в навколосвітню подорож. Все, що я можу сказати, що зараз це — найкращий період мого життя, і я дуже радий, що почав", — констатує Стівен Пейн.

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