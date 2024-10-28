"Лучшее решение": 64-летний мужчина начал новую жизнь после потери своей мамы (видео)

Смерть близкого человека заставила фотографа Стивена Пейна задуматься об изменениях в жизни. Так однажды утром его озарила невероятная идея, и мужчина решил ее воплотить в жизнь.

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64-летний фотограф Стивен Пейн после смерти своей мамы решил, что пришло время для перемен в жизни. Поэтому мужчина приобрел лодку и начал путешествовать по Европе, и считает решение "одним из лучших решений" в жизни, пишет британское издание The Guardian.

Журналисты пишут, что после смерти 92-летней мамы мужчина понял — что-то нужно менять в жизни, однако герой истории откровенно не знал как ему быть. Но однажды он проснулся и вдруг ему в голову пришла совершенно неожиданная идея.

Одно из последних видео на Youtube-канале Стивена Пейна

"Однажды утром я проснулся и возникла идея купить лодку. Я вообще ничего о них не знал, но думал, что это позволит мне жить дешево и свободно передвигаться, куда я хочу. Это было одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал", — говорит Стивен.

Свою 11-метровую девятитонную моторизованную лодку господин Пейн приобрел в январе 2020 года и с тех пор живет на ней. Однако мужчине пришлось непросто, ведь купив лодку под названием "Jaywalking the World", он сам научился управлять ею и был готов отправиться в свое первое плавание, но тут ударил Covid — и все оказалось в один миг.

"Нам не разрешили передвигаться, поэтому я оказался в ловушке на пристани в Брей, графство Беркшир, абсолютно один. Как только мы смогли выехать, я переплыл на лодке вдоль Темзы до Чатема в Кенте", — рассказал Пейн и добавил, что первое путешествие через Темзу и везде центра Лондона были просто сумасшедшими: движение его напоминало будто передвижение на автостраде в час пик.

Однако позже мужчина смог научиться управлять лодкой, а уже через год удалось переплыть Ла-Манш за три часа, облегченно выдохнув и поняв, что совершил путешествие без посторонней помощи.

"Удивительно узнавать новое, поскольку в процессе этого ты многое узнаешь о себе. Я понял, что могу сохранять спокойствие и держаться курса, независимо от того, что происходит вокруг меня", — говорит г-н Пейн.

СМИ пишет, что несмотря на свой опыт, Стивену все еще приходится сталкиваться с трудными моментами на борту, в частности когда садится на мель и или якорь судна зацепляется за что-то на дне. Сам мужчина добавляет, что ему приходится все время быть бдительным, ведь "ситуация может развиваться так, что что-то начинает идти не так".

"Мир плавания на лодке — быстротечен, и чаще всего возникает ситуация, когда на судне есть только один человек. Друзья приходят и уходят, поэтому мне пришлось привыкнуть к этому, а также придумать различные способы знакомства с новыми людьми", — говорит господин Пейн, и поэтому решил действовать креативно — создал флаг и вывесил его на мачте.

На этом флаге изображено пожатие двух рук как символ того, что люди могут спокойно приходить с ним и общаться. Также мужчина задокументирует собственные впечатления от катания на лодке на своем YouTube канале.

СМИ указывает, что сейчас Пейну 64, а последний год он находится на Мальте. Он признает, что на острове все невероятно доброжелательны, и именно это заставило его задержаться "дольше, чем ожидалось. Сейчас Стивен думает в ближайшее время отправиться еще куда-то в путешествие.

Медиа отмечает, что самая большая привлекательность приключений Пейна на лодке определенно заключается в способности "менять свои планы, когда он хочет, и не думать о будущем, кроме того, где бросить якорь на ночь".

"Приятно не думать о каких-то планах или коррективах. Возможно, я научусь плавать, куплю парусную лодку и отправлюсь в кругосветное путешествие. Все, что я могу сказать, что сейчас это — лучший период моей жизни, и я очень рад, что начал", — констатирует Стивен Пейн.

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