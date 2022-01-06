75-річна співачка Шер стала обличчям косметичного бренду МАС (відео)

Співачка зізналася, що нова рекламна концепція MAC Cosmetics відображає її власний меседж — відрізнятися і бути оціненим.

Американська співачка Шер, якій у травні виповниться 76 років, довела шанувальникам, що вік — лише цифра, знявшись у новій рекламній кампанії #ChallengeAccepted всесвітньо відомого бренду MAC Cosmetics, повідомляє Harpers Bazaar.

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Ідея кампанії полягає в тому, що MAC прагне розвиватися далі та перевершити конкурентів, залишаючись вірним собі. Новий продукт — косметика, стійка до будь-яких факторів, чи то стрибок із парашутом, виступ на сцені чи пірнання під воду, і призначена для тих, хто веде активний спосіб життя.

"Мені сподобалося, що ця кампанія була присвячена не продукту, а концепції. Це виклик — відрізнятися і бути оціненим. Це приголомшливо, що люди вчаться цінувати та любити інших людей за те, як вони виглядають", — зазначила Шер.

[ + – ] Нова рекламна кампанія MAC Cosmetics

Вона згадала, як на зорі своєї кар'єри модний фотограф і її добрий друг Річард Аведон сказав їй, що вона ніколи не потрапить на обкладинку модного журналу, тому що в неї чорне волосся і карі очі, а популярними за всіх часів були блондинки з блакитними очима.

Однак незабаром Шер опинилася на головних сторінках деяких із найбільших видань, але радості їй це не дало.

"Я просто виглядала так... Я не знаю, як хто. Я виглядала звичайно", — пояснила вона.

Проте співачка була королевою червоних доріжок. Її ансамбль, створений Бобом Макі, став легендою премії Оскар.

[ + – ] Шер на врученні премії "Оскар" у 1986 році Фото: Getty Images

"Тієї ночі, коли я прийшла на церемонію вручення премії "Оскар" 1986 року в головному уборі, схожому на великий чорний ірокез із пір'я, деякі подумали, що я збожеволіла. Інші ж вважали, що це було приголомшливим. Джейн Фонду сказала : "О, Шер, це найкраще, що я бачила". Але багато хто думав, що я поводилася неповажно, що не можна було бути серйозною акторою та одягатися так, я не знаю, недоречно. Але це був мій спосіб сказати: "От хто я! І вам просто потрібно до цього звикнути!

Шер визнає, що її стиль змінювався з роками. Абсолютна любителька макіяжу, вона зізналася, що навчилася любити своє обличчя без макіяжу.

[ + – ] Шер у рекламі MAC Cosmetics

"Мені подобалося моє обличчя, коли я його малювала. Я не розуміла, що я не менш красива без косметики. Через деякий час я зрозуміла, що маю приймати себе різною. Інакше можна втратити занадто багато часу".

Тепер, коли їй 75, Шер каже, що не думає про вік.

Разом із Шер у рекламній кампанії MAC Cosmetics з'явилася 28-річна реп-виконавиця Saweetie.

Нагадаємо, Шер з'явилася на сторінках календаря Pirelli на 2022 рік. Окрім неї, співаку та фотографу Брайану Адамсу позували також Іггі Поп, Граймз, Дженніфер Гадсон, Ріта Ора й інші знаменитості.