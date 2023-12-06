Анджелина Джоли призналась, что у нее нет социальной жизни

Знаменитость называет детей своими самыми близкими друзьями.

У Анджелины Джоли немного друзей, признается она, но актриса всегда может рассчитывать на своих детей. Об этом она рассказала в новом интервью WSJ.

Шестеро детей знаменитости — 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен — "самые близкие" для нее, поскольку семья продолжает "исцеляться" после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Они самые близкие люди для меня и моей жизни, и они мои близкие друзья", — призналась звезда фильма "Вечные".

"Мы семеро очень разных людей, и это наша сильная сторона", — добавила она.

Анджелина Джоли

Многодетная мама призналась, что на самом деле у нее нет социальной жизни. Вместе с этим актриса не заинтересована в романтических встречах.

"Я поняла, что мои ближайшие друзья — беженцы", — добавила Джоли.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Актриса подала на развод с Питтом в 2016 году, вскоре после того, как его обвинили в жестоком обращении со звездой фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и двумя их детьми на борту частного самолета.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

ФБР расследовало эти заявления, но решило не возбуждать уголовных дел. Брэд отрицал все заявления бывшей возлюбленной.

Напомним, Анджелина Джоли впервые вышла в свет после конфликта сына Пакса с отцом.

Также Фокус писал о главном недостатке лица Анджелины Джоли, по мнению пластического хирурга.