Себастьян Стэн в роли будущего президента: первые кадры из фильма о Дональде Трампе

Новый фильм о будущем 45-м президенте США расскажет о том, как он строил свой бизнес в сфере недвижимости.

41-летнего актера Себастьяна Стэна, звезду фильмов Marvel и сериала "Пэм и Томми" видели в Торонто на съемках фильма "Ученик" о Дональде Трампе. Стэн сыграет молодого Дональда, когда он был застройщиком, был женат на Иване Трамп и снимался в "Один дома". Об этом пишет Deadline.

К актерскому составу присоединится 44-летняя звезда сериала "Наследие" Джереми Стронг, который играет покойного адвоката и наставника Трампа Роя Кона и номинированная на "Оскар" актриса Мария Бакалова, 27 лет, которая сыграет покойную бывшую жену Трампа Ивану Трамп.

Стэн в Торонто продемонстрировал потрясающее сходство с будущим 45-м президентом США. Папарацци сняли его в пышном светлом парике, сшитом на заказ синем костюме и пальто.

Себастьян Стэн в роли Дональда Трампа

Производство фильма режиссера Али Аббаси началось ранее на этой неделе.

Картина получила название "Ученик" и будет рассказывать молодого Трампа, а также исследовать "власть и амбиции, происходящие в мире коррупции и обмана".

"Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Наполненный невероятными персонажами, он раскрывает моральную и человеческую цену культуры, определяемой победителями и проигравшими", — сказано в синопсисе картины.

Съемки фильма о Трампе в Торонто

Сценарий к фильму написал писатель Габриэль Шерман, написавший в 2014 году книгу "Самый громкий голос в комнате: как гениальный и напыщенный Роджер Эйлс построил Fox News – и разделил страну".

Впоследствии книга была адаптирована в мини-сериал Showtime "Самый громкий голос" 2019 года.

Дональда Трампа на протяжении десятилетий пародировали в программе "Субботним вечером в прямом эфире" канала NBC, где в разные моменты эту роль играли такие актеры, как Алек Болдуин, Даррел Хэммонд, Джейсон Судейкис, Таран Киллам и покойный Фил Хартман.

Дональд Трамп и Ивана Трамп Фото: Getty Images

Тем временем, экс-президент Дональд Трамп продолжает вести многочисленные судебные дела в нескольких штатах, поскольку он остается фаворитом на выдвижение на пост президента от республиканской партии в следующем году.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что он бы мог ограничиться одним сроком, если бы 45-й президент Дональд Трамп не стремился вернуться в Белый дом.

Байден пояснил, что снова будет баллотироваться, потому что считает возможное возвращение Трампа в Белый дом угрозой для американской демократии.