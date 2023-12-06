Меган Маркл надела браслет-подарок короля Чарльза (фото)

Украшение монарх подарил своей невестке на свадьбу с его сыном.

Меган Маркл носила блестящий подарок от короля Чарльза III в Санта-Барбаре, когда ее заметили впервые после выхода скандальной книги Омида Скоби "Финал" — и ее драгоценности могли быть демонстрацией поддержки монарха после обвинений в расизме. Об этом пишет Page Six.

Супругу принца Гарри сфотографировали, когда она шла к машине с охранником в зеленой бейсболке, укороченных черных леггинсах и черном свитере с браслетом, который она получила в подарок от Чарльза III на ее свадьбу с принцем Гарри в 2018 году.

Поскольку накануне британского монарха обвинили в расизме после того, как стало известно, что именно он и Кейт Миддлтон спрашивали о цвете кожи принца Арчи, это может быть демонстрацией поддержки со стороны Меган, которая не комментирует ситуацию.

Меган Маркл

Бриллиантовый браслет был разработан Bentley & Skinner и содержит 2,6 карата бриллиантов.

Маркл не носила аксессуар на публике с "Игр Непокоренных" в 2022 году, когда она сочетала украшение с твидовым блейзером и солнцезащитными очками.

Меган Маркл и принц Гарри на "Играх Непокоренных-2022" Фото: Getty Images

И хотя он не является частью ее обычной коллекции браслетов, которые Меган носит вместе с часами Cartier принцессы Дианы, герцогиня демонстрировала подарок короля во время нескольких других публичных мероприятий. В частности, перед своей свадьбой в 2018 году.

Напомним, королевская семья планирует оценить убытки от новой книги Омида Скоби.

Также Фокус писал об отказе принца Гарри посетить свадьбу друга.