Как повысить энергию зимой. Топ 5 продуктов, в которых больше всего железа

Добавьте в свой зимний рацион продукты, богатые железом, чтобы вкусным и питательным способом увеличить потребление железа. А еще у вас будут силы просыпаться по утрам.

С наступлением зимних холодов крайне важно подготовить свое тело к требованиям сезона. Одним из ключевых питательных веществ, которое играет ключевую роль в поддержании крепкого здоровья зимой, является железо. Железо необходимо для производства гемоглобина — молекулы, ответственной за транспортировку кислорода в крови. Адекватный уровень железа обеспечивает энергию, иммунитет и общее благополучие, а его недостаток сильно бьет по вашему здоровью. Именно потому его важно контролировать и чаще включать в свой рацион продукты, богатые железом. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Перед вами пятерка самых лучших продуктов которые насытят ваш организм железом.

Постное мясо

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Говядина, птица и рыба являются отличными источниками гемового железа, того типа железа, который легче усваивается организмом.

Темная листовая зелень

Шпинат, капуста и мангольд не только богаты железом, но также содержат массу витаминов и антиоксидантов, что делает их идеальными для здоровья в зимний период.

Бобовые и фасоль

Чечевица, нут и черная фасоль — источники железа растительного происхождения, которые можно легко добавлять в супы, тушеные блюда или салаты.

Орехи и семена

Фото: Freepik

Миндаль, тыквенные семечки и семена подсолнечника — удобный и универсальный перекус, который обеспечивает хорошую дозу железа.

Обогащенные крупы

Многие крупы и зерновые обогащены железом, что делает их простым и вкусным способом увеличить потребление железа.

Помните, что сочетание продуктов, богатых железом, с продуктами, богатыми витамином С, такими как цитрусовые или сладкий перец, поможет улучшить усвоение железа. И наоборот, желательно избегать употребления продуктов и напитков, богатых кальцием, одновременно с едой, содержащей железо, поскольку кальций может препятствовать всасывание железа.

Сделайте зимнее самочувствие приоритетным, включив эти богатые железом продукты в свой ежедневный рацион. Сбалансированная диета гарантирует, что ваш организм будет подготовлен к борьбе с зимней хандрой и вы сможете сохранить силы и энергию в течении всей зимы.

Помните, что железо очень важный минерал недостаток которого влияет на концентрацию внимания, иммунитет, память и даже на здоровье сердца.

Напомним, магний необходим для работы мышц, а его низкий уровень может провоцировать появление судорог и спазмов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.