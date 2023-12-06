В 36-лет умерла известная британская актриса фильмов для взрослых

Странным является совпадение, что месяц назад умер бойфренд порноактрисы.

Остановилось сердце известной британской порноактррки Софи Андерсон. О смерти 36-летней звезды видео 18+ сообщила в своем инстаграме ее подруга Ребекка Мор.

По предварительным данным, актриса умерла 4 декабря. Однако, что именно стало причиной смерти не известно.

Мор написала, что она шокирована известием о смерти Софи. Они были близкими подругами и часто хорошо проводили время вместе. Софи всегда отличалась харизматичностью, забавностью, добротой. Хоть внешне Софи выглядела эпатажно, она на самом деле была очень нежной.

Стоит отметить, что две недели назад стало известно о смерти бойфренда порноактрисы бывшего футболиста Оливера Спеддинга. Ему было всего 34 года. Что стало причиной его смерти также неизвестно. Известно, что из-за неудачной карьеры мужчина ушел в порноиндустрию, где и встретился со своей возлюбленной.

Стоит отметить, что покойная Андерсон имела склонность к пластическим операциям. Женщина имела не естественную форму груди, а также делала другие изменения во внешности. В 2022 году актрису госпитализировали в больницу с заражением крови. Впоследствии стало известно, что один из имплантатов в груди актрисы взорвался. Ей пришлось перенести несколько тяжелых операций.

В сети также бурлит информация, что парочка была сторонниками ЛГБТ+ сообщества, часто занималась благотворительными сборами для организаций, которые поддерживают людей больных ВИЧ. В частности, известно, что Софи и Оливер часто финансово помогали Фонду Терренса Хиггинса, который занимается вопросами сексуального здоровья и людьми с ВИЧ статусом.

Напомним, умер актер фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".