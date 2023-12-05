Умер актер фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Актер сам выбрал место в котором его похоронят

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В городе Никополь Днепропетровской области умер 77-летний актер сериала "д'Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов. Об этом стало известно из публикации Первого академического театра для детей и юношества во Львове на странице в Фейсбук.

Известно, что именно в этом городе актер провел последние дни своей жизни и изъявил желание, чтобы его в нем и похоронили. Остановилось сердце актера, 2 декабря.

Народный артист Украины более 55 лет проработал в актерском составе Первого академического украинского театра для детей и юношества

"Были годы, когда его популярность была такой, что с ним здоровались на улице незнакомые взрослые люди, и оказывалось, что это дети, которые вырастали на спектаклях с его участием. Невероятно харизматичный юноша, Лукаш из "Лесной песни" и Тиль из "Тиля Уленшпигеля" становился впоследствии Тарасом Шевченко, Миной Мазайлом и Гамлетом — мыслителем-драматургом из культового спектакля Козьменко — "Делинде". Дважды он играл Пилота из "Маленького принца" — в спектаклях Аллы Бабенко и Алексея Кравчука, и это было ощущение, что к нам говорит сам Экзюпери...", — говорится в сообщении.

Известно также, что в конце 80-х, Сергей Кустов был среди основателей Клуб Творческой Молодежи, знаменитый КТМ во Львове, который стал центром свободного творческого общения прогрессивной части молодых творцов всех направлений.

"Режиссеры всех возрастов и эстетического направления считали за честь привлекать его к своим спектаклям — огромный список режиссеров, с которыми он работал, говорит об этом...ему покорялась и мировая классика, и украинская драматургия, и современный репертуар.

И еще, он был легким в общении, доброжелательным к молодежи, приходившей в театр, в его глазах всегда была веселая уголек, а улыбку, наверное, помнят все, кто его знал...

Замечательный рассказчик, он знал множество веселых, грустных и мудрых театральных историй, которые впоследствии становились книгами. Он никогда не чувствовал "неполноценности" в своей работе в "детском" театре, обожал играть в спектаклях для детей", — говорится на странице театра.

Известно, что актер мечтал сыграть роль Старика из "Старика и моря" Геммигуэя, однако его мечта так и не осуществилась.

Напомним, в своем доме умер дипломат Генри Киссинджер.