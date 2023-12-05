Помер актор фільму "Д'Артаньян та три мушкетери"

Актор сам обрав місце в якому його поховають

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У місті Нікополь Дніпропетровської області помер 77-річний актор серіалу "д'Артаньян і три мушкетери" Сергій Кустов. Про це стало відомо з публікації Першого академічного театру для дітей та юнацтва у Львові на сторінці у Фейсбук.

Відомо, що саме у цьому місті актор провів останні дні свого життя і виявив бажання, щоб його у ньому і поховали. Зупинилося серце актора, 2 грудня.

Народний артист України більше 55 років пропрацював у акторському складі Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва

"Були роки, коли його популярність була такою, що з ним вітались на вулиці незнайомі дорослі люди, і виявлялось, що це діти, які виростали на виставах з його участю. Неймовірно харизматичний юнак, Лукаш з "Лісової пісні" і Тіль з "Тіля Уленшпігеля" ставав згодом Тарасом Шевченком, Миною Мазайлом і Гамлетом — мислителем-драматургом з культової вистави Козьменко — "Делінде". Двічі він грав Пілота з "Маленького принца" — у виставах Алли Бабенко і Олексія Кравчука, і це було відчуття, що до нас говорить сам Екзюпері…", — йдеться у повідомленні.

Відомо також, що у кінці 80-х, Сергій Кустов був серед засновників Клуб Творчої Молоді, знаменитий КТМ у львові, який став осередком вільного творчого спілкування найпрогресивнішої частини молодих творців всіх напрямків.

"Режисери різного віку і естетичного спрямування вважали за честь залучати його до своїх вистав — величезний список режисерів, з якими він працював, говорить про це…йому підкорювалася і світова класика, і українська драматургія, і сучасний репертуар.

І ще, він був легким у спілкуванні, доброзичливим до молоді, що приходила в театр, в його очах завжди була весела жаринка, а посмішку, напевно, пам’ятають всі, хто його знав…

Чудовий оповідач, він знав безліч веселих, сумних і мудрих театральних історій, що згодом ставали книжками. Він ніколи не відчував "меншовартості" в своїй роботі в "дитячому" театрі, обожнював грати у виставах для дітей", — йдеться на сторінці театру.

Відомо, що актор мріяв зіграти роль Старого зі "Старого і море" Ґемігвея, однак його мрія так і не здійснилася.

Нагадаємо, у своєму будинку помер дипломат Генрі Кіссінджер.