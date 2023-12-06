Кейт Бекинсейл, Лорен Санчес и другие звезды на красной дорожке Elle Women in Hollywood Awards

Праздник ELLE, чествующий женщин в Голливуде вернулся в 2023 году.

Голливудские звезды собрались, чтобы отпраздновать расширение прав и возможностей женщин на церемонии Elle Women in Hollywood Awards. На мероприятии были отмечены девять лауреатов премии ELLE Women in Hollywood 2023 года, которые вносят творческие и культурные изменения в индустрию. В список этого года вошли Дженнифер Лопес , Ева Лонгория , Джоди Фостер , Тараджи П. Хенсон, Америка Феррера , Даниэль Брукс, Грета Ли, Фантазия Баррино Тейлор и Лили Гладстон. Об этом пишет People.

Самые влиятельные женщины Голливуда, в том числе собрались, чтобы отпраздновать свои достижения на церемонии вручения наград Elle Women in Hollywood Awards.

Лауреатки ELLE Women in Hollywood 2023

Премия ELLE Women in Hollywood Awards вручается "женщинам, которые сегодня влияют на Голливуд: от лучших выступлений на красной дорожке, женщин за камерой до звезд с обложки ELLE", согласно описанию события этого года в издании.

Америка Феррера, Керри Вашингтон и Ева Лонгория Фото: Getty Images

Комментируя награждение Дженнифер Лопес, 48-летняя Лонгория рассказала, что именно 54-летняя певица вдохновляла ее в начале ее карьеры.

"Дженнифер сломала столько дверей, чтобы мы могли пройти через них. Она их просто снесла", — заявила Ева. На мероприятие она выбрала шикарное серебристое платье от Ralph Lauren.

И Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке в эффектном наряде: хромированном нагруднике от дизайнера Грейс Линг и черной юбке-макси. Сопровождал ее супруг – актер Бен Аффлек, с которым Джей Ло страстно поцеловалась под вспышками фотокамер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке

Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес продемонстрировала свое знаменитое обручальное кольцо с бриллиантом на красной дорожке. Но на мероприятие она явилась без своего кавалера-босса Amazon. Впрочем, кольцо с бриллиантом о нем напомнило. Сообщается, что обручальное кольцо Санчес стоит около трех миллионов долларов.

Кейт Бекинсейл Фото: Getty Images

Беннифер были не единственной парой, позировавшей вместе фотографам.

Актриса Джоди Фостер присутствовала на мероприятии вместе с женой Александрой Хедисон. Пара редко выходит в свет, так что их появление на красной дорожке стало сюрпризом для поклонников.

Джоди Фостер и Александра Хедисон Фото: Getty Images

Она позировала вместе с юной актрисой Беллой Рамси, звездой сериалов "Игра престолов" и "Одни из нас".

Кейт Бекинсейл сделала ставку на классику и вышла на красную дорожку в черном платье в пол с вырезами и отделкой драгоценными камнями от Zuhair Murad.

Кейт Бекинсейл Фото: Getty Images

Актриса Наташа Лионн, чья карьера после "Американского пирога" пережила долгий застой, присутствовала на мероприятии в длинном черном платье на тонких бретельках.

Наташа Лионн Фото: Getty Images

Фиби Дайневор, звезда популярного сериала "Бриджертоны", вышла на красную дорожку в романтичном шелковом платье лимонного цвета от Louis Vuitton. В качестве украшения вечера актриса выбрала простой теннисный браслет.

Фиби Дайвенор Фото: Getty Images

Также на мероприятии присутствовали Опра Уинфри, Алессандра Даддарио и многие другие.

Напомним, ранее прошло еще одно важное светское событие: гала-вечер Музея Академии. И Мерил Стрип стала одной из главных звезд мероприятия, появившись на красной дорожке со своими четырьмя детьми.