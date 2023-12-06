Кейт Бекинсейл, Лорен Санчес и другие звезды на красной дорожке Elle Women in Hollywood Awards
Праздник ELLE, чествующий женщин в Голливуде вернулся в 2023 году.
Голливудские звезды собрались, чтобы отпраздновать расширение прав и возможностей женщин на церемонии Elle Women in Hollywood Awards. На мероприятии были отмечены девять лауреатов премии ELLE Women in Hollywood 2023 года, которые вносят творческие и культурные изменения в индустрию. В список этого года вошли Дженнифер Лопес , Ева Лонгория , Джоди Фостер , Тараджи П. Хенсон, Америка Феррера , Даниэль Брукс, Грета Ли, Фантазия Баррино Тейлор и Лили Гладстон. Об этом пишет People.
Самые влиятельные женщины Голливуда, в том числе собрались, чтобы отпраздновать свои достижения на церемонии вручения наград Elle Women in Hollywood Awards.
Премия ELLE Women in Hollywood Awards вручается "женщинам, которые сегодня влияют на Голливуд: от лучших выступлений на красной дорожке, женщин за камерой до звезд с обложки ELLE", согласно описанию события этого года в издании.
Комментируя награждение Дженнифер Лопес, 48-летняя Лонгория рассказала, что именно 54-летняя певица вдохновляла ее в начале ее карьеры.
"Дженнифер сломала столько дверей, чтобы мы могли пройти через них. Она их просто снесла", — заявила Ева. На мероприятие она выбрала шикарное серебристое платье от Ralph Lauren.
И Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке в эффектном наряде: хромированном нагруднике от дизайнера Грейс Линг и черной юбке-макси. Сопровождал ее супруг – актер Бен Аффлек, с которым Джей Ло страстно поцеловалась под вспышками фотокамер.
Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес продемонстрировала свое знаменитое обручальное кольцо с бриллиантом на красной дорожке. Но на мероприятие она явилась без своего кавалера-босса Amazon. Впрочем, кольцо с бриллиантом о нем напомнило. Сообщается, что обручальное кольцо Санчес стоит около трех миллионов долларов.
Беннифер были не единственной парой, позировавшей вместе фотографам.
Актриса Джоди Фостер присутствовала на мероприятии вместе с женой Александрой Хедисон. Пара редко выходит в свет, так что их появление на красной дорожке стало сюрпризом для поклонников.
Она позировала вместе с юной актрисой Беллой Рамси, звездой сериалов "Игра престолов" и "Одни из нас".
Кейт Бекинсейл сделала ставку на классику и вышла на красную дорожку в черном платье в пол с вырезами и отделкой драгоценными камнями от Zuhair Murad.
Актриса Наташа Лионн, чья карьера после "Американского пирога" пережила долгий застой, присутствовала на мероприятии в длинном черном платье на тонких бретельках.
Фиби Дайневор, звезда популярного сериала "Бриджертоны", вышла на красную дорожку в романтичном шелковом платье лимонного цвета от Louis Vuitton. В качестве украшения вечера актриса выбрала простой теннисный браслет.
Также на мероприятии присутствовали Опра Уинфри, Алессандра Даддарио и многие другие.
Напомним, ранее прошло еще одно важное светское событие: гала-вечер Музея Академии. И Мерил Стрип стала одной из главных звезд мероприятия, появившись на красной дорожке со своими четырьмя детьми.