Кейт Бекінсейл, Лорен Санчес та інші зірки на червоній доріжці Elle Women in Hollywood Awards

Свято ELLE, що вшановує жінок у Голлівуді, повернулося 2023 року.

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Голлівудські зірки зібралися, щоб відсвяткувати розширення прав і можливостей жінок на церемонії Elle Women in Hollywood Awards. На заході було відзначено дев'ять лауреатів премії ELLE Women in Hollywood 2023 року, які вносять творчі та культурні зміни в індустрію. До цьогорічного списку увійшли Дженніфер Лопес, Єва Лонгорія, Джоді Фостер, Тараджі П. Генсон, Америка Феррера, Даніель Брукс, Грета Лі, Фантазія Барріно Тейлор і Лілі Гладстон. Про це пише People.

Найвпливовіші жінки Голлівуду, зокрема, зібралися, щоб відсвяткувати свої досягнення на церемонії вручення нагород Elle Women in Hollywood Awards.

Лауреатки ELLE Women in Hollywood 2023

Премію ELLE Women in Hollywood Awards вручають "жінкам, які сьогодні впливають на Голлівуд: від найкращих виступів на червоній доріжці, жінок за камерою до зірок з обкладинки ELLE", згідно з описом цьогорічної події у виданні.

Америка Феррера, Керрі Вашингтон і Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Коментуючи нагородження Дженніфер Лопес, 48-річна Лонгорія розповіла, що саме 54-річна співачка надихала її на початку її кар'єри.

"Дженніфер зламала стільки дверей, щоб ми могли пройти через них. Вона їх просто знесла", — заявила Єва. На захід вона обрала шикарну сріблясту сукню від Ralph Lauren.

І Дженніфер Лопес блищала на червоній доріжці в ефектному вбранні: хромованому нагруднику від дизайнера Грейс Лінг і чорній спідниці-максі. Супроводжував її чоловік — актор Бен Аффлек, з яким Джей Ло пристрасно поцілувалася під спалахами фотокамер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на червоній доріжці

Наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес продемонструвала свою знамениту обручку з діамантом на червоній доріжці. Але на захід вона з'явилася без свого кавалера-боса Amazon. Втім, каблучка з діамантом про нього нагадала. Повідомляється, що обручка Санчес коштує близько трьох мільйонів доларів.

Кейт Бекінсейл Фото: Getty Images

Бенніфер були не єдиною парою, яка позувала разом фотографам.

Акторка Джоді Фостер була присутня на заході разом із дружиною Александрою Гедісон. Пара рідко виходить у світ, тож їхня поява на червоній доріжці стала сюрпризом для шанувальників.

Джоді Фостер і Александра Хедісон Фото: Getty Images

Вона позувала разом з юною акторкою Беллою Рамсі, зіркою серіалів "Гра престолів" і "Одні з нас".

Кейт Бекінсейл зробила ставку на класику і вийшла на червону доріжку в чорній сукні довжиною до підлоги з вирізами і оздобленням дорогоцінним камінням від Zuhair Murad.

Кейт Бекінсейл Фото: Getty Images

Актриса Наташа Ліонн, чия кар'єра після "Американського пирога" пережила довгий застій, була присутня на заході в довгій чорній сукні на тонких бретельках.

Наташа Ліонн Фото: Getty Images

Фібі Дайневор, зірка популярного серіалу "Бріджертони", вийшла на червону доріжку в романтичній шовковій сукні лимонного кольору від Louis Vuitton. В якості прикраси вечора актриса вибрала простий тенісний браслет.

Фібі Дайвенор Фото: Getty Images

Також на заході були присутні Опра Вінфрі, Алессандра Даддаріо та багато інших.

Нагадаємо, раніше відбулася ще одна важлива світська подія: гала-вечір Музею Академії. І Меріл Стріп стала однією з головних зірок заходу, з'явившись на червоній доріжці зі своїми чотирма дітьми.