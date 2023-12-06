Меріл Стріп зʼявилася на червоній доріжці з чотирма дітьми (фото)

Донька голівудської акторки обрала сукню українського бренду.

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74-річна американська акторка Меріл Стріп вийшла на червону доріжку з чотирма дітьми. Про це пише People.

Голівудська зірка зʼявилася на публіці зі своїми чотирма спадкоємцями, відвідавши гала-вечір Музею Академії, після новин про її розлучення з чоловіком Доном Гаммером.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" була в чорній сукні та відповідних туфлях. Меріл приєдналася до свого 44-річного сина Генрі Вулфа, який був одягнений у елегантний повністю чорний смокінг, а його дружина Тамрін Сторм Хокер була одягнена в бежеву сукню.

Також поруч зі Стріп була її 37-річна дочка Грейс Гаммер у супроводі чоловіка, музичного продюсера Марка Ронсона. Грейс була в чорній сукні з рукавами, а її обранець одягнув класичний смокінг.

Меріл Стріп з дітьми Фото: Getty Images

40-річна Меймі Гаммер також позувала поруч зі своєю мамою в чорній сукні з вирізами на грудях, а її 32-річна сестра Луїза Джейкобсон Гаммер одягла чорну сукню з квітковим золотим візерунком.

Дон Гаммер та оскароносна акторка продовжують бути партнерами та підтримувати одне одного в особистому та професійному плані, однак вони більше не перебувають у романтичних стосунках з 2017 року.

Меріл Стріп з доньками Фото: Getty Images

Цікаво, що донька Меріл Стріп Меймі зʼявилася у вбранні українського бренду Bevza.

Донька Меріл Стріп

Нагадаємо, героїню Меріл Стріп у мюзиклі "Мамма міа" можуть воскресити.

Також Фокус писав про одруження доньки Меріл Стріп у 2021 році.