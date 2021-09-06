Дочка Меріл Стріп вийшла заміж: перше фото молодят

Пара почала зустрічатися в минулому році і вирішила довго не тягнути з весіллям.

46-річний американський музикант і продюсер Марк Ронсон одружився з 35-річною актрисою Грейс Гаммер, яка є дочкою оскароносної Меріл Стріп. Радісною новиною чоловік поділився на своїй сторінці в соцмережі, опублікувавши чорно-біле фото з весільної єврейської церемонії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Моїй щирій любові ... Неймовірно, але ти змогла робити мій 45-й найкращим роком у моєму житті. І я впевнений, що мені знадобилося 45 років, щоб стати чоловіком, гідним твоєї любові. Я сподіваюся, що проведу кожен з цих днів народження поруч з тобою до мого останнього дня. І не тільки. Навіки твій ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (і так, ми одружилися)", — написав він.

[ + – ] Марк Ронсон і Грейс Гаммер Фото: Скриншот

З радісною подією Марка, який є популярним діджеєм, автором пісень, співаком і продюсером, а також встиг попрацювати з такими артистами як Леді Гага, Майлі Сайрус, Бруно Марс та інші, серед інших знаменитостей привітали згадана Леді Гага і модельєр Зак Позен.

Для Грейс цей шлюб став другим. У червні 2019-го вона вийшла заміж за музиканта Тея Стретейрна, сина актора Девіда Стретейрна, з яким її мати знімалася в картині "Дика річка". Однак, уже в березні наступного року вона подала на розлучення, вказавши місяцем розставання серпень 2019-го. Як і мати, Грейс стала актрисою і вже знялася у фільмах "Американська історія жахів", "Містер Робот", "Ньюзрум" тощо.

Ронсон раніше був одружений з французькою актрисою Жозефіною де ла Бом. Їхній шлюб тривав з 2011 по 2018 рік.

Марк і Грейс почали зустрічатися у 2020 році. Чутки про їхній роман з'явилися, коли їх вперше помітили на вечері в Нью-Йорку. Грейс Гаммер — третя дитина Меріл Стріп та її чоловіка Дона Гаммера.

Нагадаємо, чотири роки тому Меріл Стріп опинилася в центрі скандалу після звинувачень у заступництві Гарві Вайнштайна, якому приписують сексуальні домагання десятків жінок, зокрема і знаменитостей.