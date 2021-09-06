Дочь Мерил Стрип вышла замуж: первое фото молодоженов

Пара начала встречаться в прошлому году и решила долго не тянуть со свадьбой.

46-летний американский музыкант и продюсер Марк Ронсон женился на 35-летней актрисе Грейс Гаммер, которая является дочерью оскароносной Мерил Стрип. Радостной новостью мужчина поделился на своей странице в соцсети, опубликовав черно-белое фото со свадебной еврейской церемонии.

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"К моей искренней любви … Невероятно, но ты смогла делать мой 45-ый лучшим годом в моей жизни. И я уверен, что мне понадобилось 45 лет, чтобы стать мужчиной, достойным твоей любви. Я надеюсь, что проведу каждый из этих дней рождения рядом с тобой до моего последнего дня. И не только. Во веки веков твой ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (и да, мы поженились)", – написал он.

[ + – ] Марк Ронсон и Грейс Гаммер Фото: Скриншот

С радостным событием Марка, который является популярным диджеем, автором песен, певцом и продюсером, а также успел поработать с такими артистами как Леди Гага, Майли Сайрус, Бруно Марс и другие, среди прочих знаменитостей поздравили упомянутая Леди Гага и модельер Зак Позен.

Для Грейс этот брак стал вторым. В июне 2019-го она вышла замуж за музыканта Тэя Стрэтэйрна, сына актера Дэвида Стрэтэйрна, с которым ее мать снималась в картине "Дикая река". Однако уже в марте следующего года она подала на развод, указав месяцем расставания август 2019-го. Как и мать, Грейс стала актрисой и уже снялась в фильмах "Американская история ужасов", "Мистер Робот", "Ньюсрум" и др.

Ронсон ранее был женат на французской актрисе Жозефине де ла Бом. Их брак продлился с 2011 по 2018 год.

Марк и Грейс начали встречаться в 2020 году. Слухи об их романе появились, когда их впервые заметили на ужине в Нью-Йорке. Грейс Гаммер – третий ребенок Мерил Стрип и ее мужа Дона Гаммера.

Напомним, четыре года Мерил Стрип оказалась в центре скандала после обвинений в покровительстве Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных домогательствах десятками женщин, в том числе и знаменитостей.