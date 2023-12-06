Кэтрин Зета-Джонс показала кадры отдыха в Индии с мужем и сыном-красавцем (фото)

Семейная пара отправилась на кинофестиваль, взяв с собой старшего сына Дилана.

54-летняя оскароносная британская актриса отправилась с 79-летним мужем Майклом Дугласом и 23-летним сыном Диланом в Индию на кинофестиваль, показала на своей странице в соцсети, как отлично проводит время в кругу любимых мужчин.

На одном из фото она позирует, нежно обнимая супруга. На ней – разноцветный топ с длинными рукавами, кремовые брюки с высокой талией и соломенная шляпа.

Семейное трио исследовало туристические достопримечательности Индии и познакомилось с культурой, этой страны. Накануне поездки супруги провели вечер на индийском танцевальном представлении.

"О, Индия! Мы тебя любим", – написала Кэтрин в Instagram.

Совсем недавно Майкл и Зета отметили 23 года семейной жизни. Она опубликовала несколько своих свадебных фотографий, а также показала несколько моментов их семейной жизни.

На одном изображении можно увидеть валлийскую звезду, идущую к алтарю с Майклом в The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году, а на другом видно, как они целуются во время церемонии.

На других фото они были вместе на отдыхе.

"Сегодня мы празднуем 23 года совместной жизни. Дорогой Майкл, твоя Нобелевская премия мира ждет тебя. Я люблю тебя… от твоей любимой жены, обладательницы Почетной медали с золотой звездой", – подписала она фото.

Дуглас и Зета-Джонс впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Кэтрин представляла "Маску Зорро" вместе с Антонио Бандерасом.

Вскоре после встречи Майкл сказал девушке, то хочет стать отцом ее детей. Пара поженилась в The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году и вскоре после этого у них родились сын Дилан и дочь Кэрис.

У Майкла также есть 44-летний сын Кэмерон от предыдущего брака.

Ранее Фокус писал, что в октябре 2023 года Кэтрин Зета-Джонс поздравила родителей с 57-й годовщиной бракосочетания.