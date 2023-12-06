Принц Константин Лихтенштейнский внезапно умер в 51 год

Причина смерти принца пока что не озвучена.

Принц Константин, младший сын 15-го правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II и его покойной жены принцессы Марии, внезапно скончался 5 декабря 2023 года в Вацуде, столице княжества, на 52 году жизни. Об этом говорится в заявлении княжеского двора.

Что стало причиной его смерти, не сообщается.

Третий и самый младший сын князя был женат на графине Марии Калноки де Кореспатак с 1999 году. У них было трое детей: принц Мориц (20 лет), принцесса Джина (18 лет) и принц Бенедикт (15 лет).

Константин получил среднее образование в Лихтейнштейнской гимназии, а затем поступил в Зальцбургский университет, который закончил в 1997 году, получив степень магистра права. После получения диплома он работал в Raiffeisen Private Equity Management, а затем – в американском инвестиционном банке Brown Brothers Harriman & Co, после которого перешел работать в Grünwald Equity Beteiligungs-GmbH, где стал управляющим партнером и занимал этот пост до 2011 года.

В 2012 году принц Константин возглавил семейный Фонд принца Лихтейнштейна в качестве генерального директора и председателя совета директоров. C 2020 по 2023 годы он занимал пост председателя наблюдательного совета Liechtenstein Group, крупнейшей в мире группы частного банковского обслуживания и управления активами, принадлежащей королевской семье.

После смерти князя Ханса-Адама II его место на престоле займет старший брат Константина, наследный принц Алоис. Кроме Алоиса, у Константина были старший еще один старший брат Максимилиан и младшая сестра Татьяна.

Выступление принца Константина на форуме LIECO 2021

Лихтенштейн – крошечное княжество, расположенное между Австрией и Швейцарией, с населением почти 40 тысяч человек. Княжеский дом Лихтенштейна был основан более 300 лет назад, и престол наследуется только по мужской линии. Правила князья Лихтенштейна отказываются менять, заявляя, что они старше самого княжества.

Все ныне живущие члены княжеской семьи являются потомками ее основателя, принца Иоганна I, который был принят Наполеоном в Рейнскую конфедерацию в 1806 году, что заложило основу для суверенитета.

Ранее Фокус писал, что принц княжества Лихтенштейн женился на австрийской графине в июне 2023 года.