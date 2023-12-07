Роберт Паттинсон с беременной возлюбленной вышел в свет (фото)

Звезда "Сумерек" и его девушка Сьюки Уотерхаус ожидают рождения первого ребенка.

31-летняя английская певица Сьюки Уотерхаус и ее бойфренд Роберт Паттинсон, 37, впервые вместе появились на публике после того, как она сообщила, что ждет первого ребенка от актера. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные были замечены вместе со своей хорошей подругой Тейлор Свифт в Нью-Йорке, когда трое посетили нью-йоркскую премьеру фильма Йоргоса Лантимоса "Бедняги".

Девушка Роберта Паттинсона хвасталась своим заметно округлившимся животом в белом полосатом топе, который доходил донизу, как платье. Прозрачные полоски подчеркивали ее изгибы, а глубокий вырез — декольте.

Уотерхаус сочетала топ с широкими белыми брюками и туфлями в тон, добавив к декабрьскому образу черную куртку и шарф с узорами.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Для премьеры Роберт выбрал более повседневный образ. На нем была красно-белая рубашка с пуговицами, которую он носил открытой, а под ней была простая белая футболка.

Тейлор Свифт, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

На звезде "Сумерек" были черные джинсы и классические кроссовки Adidas, а короткие темные волосы он прикрыл бейсболкой.

Звездную пару, ожидающую рождения первенца, можно было увидеть, когда они выходили из черного внедорожника, когда прибыли на премьеру, а после окончания фильма их заметили, когда они выходили из театра DGA с Тейлор Свифт рядом.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty

Напомним, почему Роберта Паттинсона не хотели брать в "Сумерки".

Также Фокус писал о концерте Сьюки Уотерхаус, на котором она подтвердила свою беременность.