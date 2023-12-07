7 декабря 2023 года: Амвросия Медиоланского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также веселиться и устраивать застолья.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского. Он был одним из лучших проповедников христианства, который оставил множество богословских трудов и пользовался всенародной любовью — благодаря его чудесам. Мощи святого после его смерти поместили в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте построили базилику святого Амвросия, там святые мощи хранятся до сих пор.
Что нельзя делать 7 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- лениться;
- гулять после заката;
- веселиться и устраивать застолья.
Народные поверья и приметы:
- тепло — морозов не будет до 17 декабря;
- если до этого дня еще не выпал снег, то в следующем году будет плохой урожай;
- маленькие звезды на небе — ждите обильный снегопад;
- ясная погода — зима будет морозной и снежной;
- круги вокруг луны — к оледенению.
День ангела празднуют:
Александр, Григорий, Евгений, Екатерина, Марк, Меркурий, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.
А также в этот день:
1678 год — Луи Геннепин первым из европейцев видит Ниагарский водопад;
1972 год — отправляется 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну;
2017 год — курс Bitcoin достигает своего исторического максимума в 17,7 тыс. дол.