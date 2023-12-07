7 декабря 2023 года: Амвросия Медиоланского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также веселиться и устраивать застолья.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского. Он был одним из лучших проповедников христианства, который оставил множество богословских трудов и пользовался всенародной любовью — благодаря его чудесам. Мощи святого после его смерти поместили в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте построили базилику святого Амвросия, там святые мощи хранятся до сих пор.

Что нельзя делать 7 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

лениться;

гулять после заката;

веселиться и устраивать застолья.

Народные поверья и приметы:

тепло — морозов не будет до 17 декабря;

если до этого дня еще не выпал снег, то в следующем году будет плохой урожай;

маленькие звезды на небе — ждите обильный снегопад;

ясная погода — зима будет морозной и снежной;

круги вокруг луны — к оледенению.

День ангела празднуют:

Александр, Григорий, Евгений, Екатерина, Марк, Меркурий, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

А также в этот день:

1678 год — Луи Геннепин первым из европейцев видит Ниагарский водопад;

1972 год — отправляется 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну;

2017 год — курс Bitcoin достигает своего исторического максимума в 17,7 тыс. дол.