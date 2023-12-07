"Влюбленные": новые подробности романа Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Звездная пара получила одобрение своих родных и бывших партнеров.

28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид и 48-летний актер Брэдли Купер вызвали слухи об отношениях в октябре 2023 года и они прилагали усилия, чтобы быть друг с другом. Об этом пишет Daily Mail.

"Джиджи и Брэдли проводят значительное количество времени вместе, когда это позволяет их график", — сказал инсайдер.

Пара также имеет одобрение своей семьи и друзей, в частности, их бывших — Зейна Малика и Ирины Шейк.

"Они познакомили друг друга со своим близкими, тесным окружением. [Мама Джиджи] Иоланда [Хадид] и [сестра] Белла [Хадид] очень поддерживают", — добавил источник.

Модель и актер имеют "похожие личности", что означает, что они "хорошо ладят".

У Джиджи есть трехлетняя дочь по имени Хай от Зейна Малика, с которым она разошлась в 2021 году после шести лет романа.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Тем временем Брэдли расстался с Ириной Шейк в 2019 году после четырех лет совместной жизни. У них есть шестилетняя дочь Лея.

"Слава не меняет ни одного из них, и они восхищаются этим друг в друге", — пояснил источник.

Пара "влюблена друг в друга" и "объединилась" из-за общих интересов.

Брэдли Купер с дочерью Леей Фото: Getty Images

"Обоим нравится проводить время вместе и они познакомили друг друга с важными людьми в своей жизни", — сказал инсайдер, добавив: "Люди вокруг них думают, что они великолепны вместе".

Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид сходили на романтическое свидание.

Также Фокус писал о выходе на публику Джиджи Хадид в компании ее матери.