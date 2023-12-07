Актера сериала "Поймать Кайдаша" мобилизовали в армию

Актер не отказывается защищать Украину на фронте

37-летнего актера известного ролью Василия в сериале "Поймать Кайдаша" Ярослава Бескоровайного мобилизовали в ряды ВСУ. Как пишет издание 24 канал, актеру недавно вручили повестку.

В комментарии Ярослав признался, что не планирует прятаться от своего долга и уверенно пойдет служить на фронт.

Сейчас актер уже успел пройти предварительную медицинскую комиссию, которая дала заключение о пригодности актера к службе в ВСУ.

Сейчас Безкоровайный ждет сигнала из военкомата.

Известно, что последние годы перед началом войны в Украине Ярослав жил и работал в Днепре. Однако когда началось вторжение с семьей он вернулся на родину в родные Бережаны, что на Тернопольщине. Там он активно занимался волонтерской деятельностью вместе со своими другими коллегами по сцене.

Также известно, что Ярослав Безкоровайный женат и имеет двоих детей — дочь и сына.

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