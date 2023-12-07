"Мы сблизились": Холли Берри рассказала о дружбе с Анджелиной Джоли

Знаменитости обсуждали свои бывшие браки.

57-летняя американская актриса Холли Берри откровенно рассказала о своем "непростом начале" сотрудничества с Анджелиной Джоли, 48, и о том, как они в конце концов "сблизились". Об этом пишет Variety.

В новом интервью обладательница "Оскара" рассказывает о предстоящем фильме "Мод против Мод", в котором она снимается и продюсирует вместе с Джоли.

Фильм, описанный как "Мистер и миссис Смит встречает миссию невыполнимую" с комедийным оттенком, перенесет двух женщин по всему миру.

Берри сказала, что она с нетерпением ждет, чтобы показать Джоли "физически и интеллектуально" в фильме, но признает, что их первоначальные взаимодействия не были совсем гладкими.

Холли Берри и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

"У нас было непростое начало, и я думаю, что это хорошо послужит нам во время нашего совместного времени перед экраном", — делится Берри.

Хотя она не хочет раскрывать, что именно привело к их недоразумениям, Берри говорит, что поклонникам придется подождать, чтобы услышать эту историю, но обещает, что она "хорошая".

"Мы много говорили о разводе и бывших. Мы сблизились, скажем так", — признается 57-летняя американская актриса.

Как известно, Джоли была трижды замужем: за актерами Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом. У нее с третьим мужем подрастает шестеро детей, и они пережили длительный бракоразводный процесс за семь лет.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Берри также была трижды замужем: за Дэвидом Джастисом, Эриком Бенетом и Оливье Мартинесом, с которым у нее общий сын Масео-Роберт. Актриса также является мамой дочери Нахлы от бывшего Габриэля Обри.

Напомним, Анджелина Джоли заинтриговала продолжением своего популярного фильма.

Также Фокус писал о новом интервью Анджелины Джоли.