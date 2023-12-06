Паралич, исцеление и желание уехать из США: о чем Анджелина Джоли рассказала в новом интервью

Актриса призналась, что развод с Брэдом Питтом оставил на ней и ее детях неизгладимый след, и только сейчас происходит исцеление.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли снялась в пронзительной черно-белой фотосессии и дала откровенное интервью для The Wall Street Journal.

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На снимках авторства талантливой Аннемарике Ван Дриммелен она позирует в нарядах своего бренда Atelier Jolie. На ней – минимум макияжа и украшений. На передний план выходит не суперзвезда Голливуда, а сильная и ранимая женщина, многодетная мать, человек, который всегда жил для других.

В беседе с журналистами издания оскароносная знаменитость призналась, что знала о темной стороне Голливуда еще до своего дебюта на большом экране, ведь она была дочерью таких звезд как Джон Войт и Маршелин Бертран. Первую роль Анджелина получила в фильме своего отца "В поисках выхода", премьера которого состоялась, когда ей было 7 лет.

⁠"Поскольку я выросла в Голливуде, меня он никогда особо не впечатлял. Я никогда не считала это значимым или важным", – резюмирует актриса.⁠

Ранняя слава оказалась сокрушительной. Джоли была в депрессии и временами думала о суициде. Пик ее карьеры наступил, когда ее мать умирала от рака. По словам Джоли, Бертран научила ее надевать рюкзак и отправляться навстречу приключениям, и это стало механизмом преодоления трудностей.

"Я хотела сбежать", — говорит она.⁠

При этом, отмечает актриса, ее первое появление на экране в подростковом возрасте, а потом и в 20 лет, не привлекло столько интереса, сколько начало ее романа с Брэдом Питтом в 2005 году. С тех пор она и вся ее семья (муж и шестеро детей) постоянно находились под пристальным вниманием СМИ и публики. Это продолжалось до развода пары в 2016-м. Однако далее последовали многолетние судебные тяжбы между бывшими супругами, что продолжало подогревать интерес желтой прессы и поклонников, а также порядком портило жизнь Джоли и ее близким.

Теперь, только-только начав оставлять позади свои бесчисленные споры об опеке и юридические проблемы, Энджи наконец готова к следующей главе своей жизни. Речь не только о том, чтобы больше посвящать себя своим детям, но и о запуске бренда одежды Atelier Jolie. Кроме того, Анджелина собирается уменьшить количество съемок в кино.

Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal

Развод оставил на ней и ее семье глубокие шрамы, и потребовалось время, чтобы они начали заживать.

"Нам нужно было вылечиться. Есть вещи, от которых нам нужно было исцелиться", – говорит она.

Джоли призналась, что за полгода до развода у нее случились серьезные проблемы со здоровьем.

"Мое тело очень сильно реагирует на стресс. У меня скачет и падает уровень сахара в крови. За шесть месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла (неврит лицевого нерва – прим. ред)", – рассказала звезда.

Сейчас, когда у нее все еще в работе несколько кинопроектов – третья часть "Малефисенты", бродвейская адаптация, о которой она впервые узнала благодаря своей дочери Вивьен, и другие фильмы, – Джоли очень хочет отойти от Голливуда.

"Сегодня я бы не стала актрисой. Когда я только начинала, от меня не ожидалось, что я буду настолько публичной и смогу так много делиться", – объясняет героиня статьи. По ее словам, из всех мест в мире Голливуд – самое "нездоровое место".

После развода она стала больше ценить приватность.

"Я потеряла способность жить и путешествовать так же свободно. Я перееду, когда смогу", – продолжила Джоли. Актриса мечтает жить в Камбодже, где у нее есть свой дом. Оттуда родом и ее приемный сын Мэддокс, которого она усыновила в 2002 году.

В интервью актриса также призналась, что у нее нет социальной жизни, а ее лучшие друзья – беженцы, которым она помогала, будучи в ООН. Джоли посетила лагеря беженцев в Камбодже, Танзании, Сьерра-Леоне и Пакистане. Официально она начала свою работу в ООН через год после того, как получила "Оскар".

"Есть причина, по которой люди, пережившие трудности, гораздо более честны и более общительны, и мне с ними спокойнее. Почему мне нравится проводить время с людьми, которые выжили и стали беженцами? Они столько всего перенесли в жизни, что это приносит не только силу, но и человечность", – объяснила она.

Ранее Фокус писал, что пластический хирург назвал главный недостаток лица Анджелины Джоли.