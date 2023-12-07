Трейлер GTA 6 поставил новый рекорд по просмотрам

Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2025 года, но, как и подобает голливудскому блокбастеру, его создатели уже разжигают аппетит поклонников игры.

91-секундный трейлер Grand Theft Auto VI уже поставил своеобразный рекорд. Первый трейлер игры просмотрели на YouTube 50 миллионов раз всего за девять часов. И он стал одним из самых просматриваемых видео за один день на платформе. И о чем же будет сюжет новой игры, об этом пишет Daily Mail.

В трейлере полиция преследует бандитов на мотоциклах, полураздетые женщины резвятся на крышах мчащихся автомобилей, аллигатора вытаскивают из бассейна, а парочка бандитов грабит магазины в Вайс-Сити, во многом созданный по образцу Майами.

Но Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2025 года.

И они создали игру, перед началом которой официально предупреждают, что она "может содержать контент, неподходящий для детей".

Но поклонники этой серии игры на это и рассчитывают.

Основываясь на простой, но явно революционной предпосылке, позволяющей игрокам быть преступниками, а не полицейскими в грязных и порочных городских джунглях, GTA разработала чрезвычайно успешную формулу, позволяющую компьютерным геймерам предаваться своим самым диким криминальным фантазиям, находясь в комфорте своих собственных домов.

Такие группы, как Freedom from Torture и Amnesty International, пожаловались, когда GTA V, предыдущая игра франшизы, опустилась до нового минимума, позволив игрокам пытать человека, вырывая ему зубы, подвергая его электрошоку и ударяя его кувалдой.

Один критик даже написал, что "если бы Дьяволу пришлось изобрести игру, то это была бы именно эта игра". Но это лишь обеспечило Grand Theft Auto еще большую рекламу.

Илон Маск заявил на этой неделе, что он никогда не сможет получить удовольствие от игры, в которой присутствуют убийства полицейских, но многие не разделяют его сомнений.

После выхода в 2013 году Grand Theft Auto V заработала в первый день продаж 650 миллионов фунтов стерлингов. Игра побила все рекорды отрасли и стал самым быстро продаваемым развлекательным продуктом в истории.

Десять лет спустя она по-прежнему остается одной из самых популярных игр: было продано более 190 миллионов копий и заработано более 6,3 миллиарда фунтов стерлингов. Учитывая, что самый кассовый фильм "Аватар" 2009 года собрал всего 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, это говорит об ошеломляющей ценности рынка видеоигр.

И, несмотря на всю решительно американскую обстановку и уровень насилия в стиле Квентина Тарантино, это очень британская история успеха. Самая суровая игра в мире, впервые выпущенная в 1997 году, берет свое начало от двух бывших школьников из Лондона, чья игровая компания Rockstar стала глобальным гигантом.

Создатели GTA

51-летний Сэм и 50-летний Дэн Хаузеры, создатели игры, сыновья Уолтера Хаузера, богатого юриста, который был совладельцем джаз-клуба Ronnie Scott's в Сохо, и актрисы Джеральдин Моффат.

Сэм и Дэн Хаузеры

Несмотря на их одержимость американской поп-культурой, особенно фильмами о гангстерах, их каждый день забирали из школы на "Роллс-Ройсе".

Дэн учился в Оксфорде, Сэм — бизнес-мозг Rockstar — был нанят немецким звукозаписывающим лейблом BMG. Он перешел в расширяющееся подразделение видеоигр BMG, а большой прорыв у него и его брата случился в середине 1990-х, когда шотландская компания DMA представила игру под названием Race 'N' Chase.

Сэм настроил игру так, чтобы игроки были преступниками, а не полицией, получая очки за наезды на пешеходов и другие преступления. Его брат писал сложные истории для их игр, и вскоре они оба купили права на то, что стало первой версией Grand Theft Auto, выпущенной в 1997 году.

Сэм сказал, что они хотят сделать видеоигры крутыми. Хаузеры переехали в Нью-Йорк.

Сэм, состояние которого сейчас оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов, признался, что работал "непристойно усердно" и пошутил, что у двух братьев случился "кризис среднего возраста примерно с 12 лет".

Бывший сотрудник проявил меньше понимания и рассказал биографу Rockstar: "Деньги очень быстро превратили их в придурков". Другой сказал: "Эти люди безумно умны и очень хорошо умеют быть злыми. Они британцы. Сэма обвинили в том, что он регулярно кричал на подчиненных и швырял телефоны".

Журналисты называли Сэма "скрытным, требовательным трудоголиком с темпераментом и бюджетом, подходящим для голливудского магната". Поклонники, однако, настаивали на том, что взрывной характер братьев лишь отражает их перфекционизм.

В 2005 году, после того как США потрясла серия массовых расстрелов, в том числе резня в средней школе "Колумбайн", Хиллари Клинтон обвинила братьев в том, что их игры слишком жестоки.

В 2019 году участники налоговой кампании Rockstar North обвинили филиал компании в Эдинбурге в том, что компания не платила корпоративный налог в течение десяти лет.

В последние годы Сэм, который остается президентом Rockstar, и Дэн, покинувший компанию в 2020 году, стремились смягчить свой антисоциальный имидж.

Однако игра, которая принесла им состояние, похоже, движется в другом направлении и определенно будет сенсацией.

Напомним, ранее стало известно, что популярная игра "Легенда о Зельде" станет фильмом.