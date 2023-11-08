Популярная игра: "Легенда о Зельде" станет фильмом
Хит Nintendo, игра The Legend of Zelda выходит на большой экран
После хитовой адаптации Super Mario Bros. от Universal, заработавшей 1 миллиард долларов, Nintendo вместе с Sony Pictures Entertainment разрабатывает новый проект. Будет экранизирована легендарная игра "Легенда о Зельде" (The Legend of Zelda). Об этом пишет Deadline.
Уэс Болл, режиссер трилогии "Бегущий в лабиринте", будет руководить адаптацией "Легенды о Зельде" при поддержке Sony.
В Nintendo говорят, что работают над киноадаптацией одной из своих самых популярных игр уже много лет.
Продюсирует фильм Сигэру Миямото, создавший оригинальную видеоигру Legend of Zelda для Nintendo Entertainment System (NES) вместе с Такаши Тэдзукой. Также продюсером станет Ави Арад, который ранее продюсировал многие экранизации комиксов Marvel Comics.
"Теперь мы официально начали разработку фильма с участием самой Nintendo. Для его завершения нужно время, но я надеюсь, что вы с нетерпением ждете этого", – пишут в Arad Productions.
Игровой фильм "Легенда о Зельде" выйдет спустя более чем 37 лет после того, как видеоигра The Legend of Zelda была впервые выпущена на Nintendo Entertainment System (NES).
Во вторник Nintendo выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что разработка фильма официально началась.
Фильм Super Mario Bros. Movie был первым проектом, основанным на видеоигре Nintendo, после выхода фильма Super Mario Bros. 1993 года с Джоном Легуизамо и Бобом Хоскинсом в главных ролях, который оказался колоссальным провалом.
Теперь, когда новый фильм о "Супербратьях Марио" стал хитом, Nintendo надеется извлечь выгоду из этого успеха, адаптировав, возможно, самую популярную игру компании за всю историю.
Фильм будет совместно финансироваться Nintendo и Sony Pictures Entertainment Inc., причем более 50% профинансирует Nintendo.
Что известно об игре The Legend of Zelda
Оригинальная Zelda: The Legend of Zelda была выпущена в феврале 1986 года для системы Famicon в Японии и для NES в Америке в августе 1987 года. История вдохновлена детскими исследованиями Миямото леса возле его дома в Сонобе, Япония.
На сегодняшний день в рамках франшизы The Legend of Zelda выпущено 20 игр, в том числе Breath of the Wild 2017 года и Tears of the Kingdom этого года, обе из которых считаются одними из величайших видеоигр всех времен.
Серия занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная серия игр жанра action-adventure за всю историю. Актер Робин Уильямс был фанатом этой игры и даже назвал свою дочь Зельдой.
Фэнтези-игры из серии The Legend of Zelda, охватывающие тысячи лет, рассказывают историю о мальчике по имени Линк, который должен спасти Королевство Гайрула и его принцессу Зельду. Линк должен победить злого Ганона, стремящегося собрать все три части Трифорса, чтобы получить абсолютную силу.
Напомним, ранее Фокус писал о новом фильме фильм "Супер Братья Марио в кино" и о том, стоит ли его смотреть.