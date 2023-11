Популярная игра: "Легенда о Зельде" станет фильмом

Хит Nintendo, игра The Legend of Zelda выходит на большой экран

После хитовой адаптации Super Mario Bros. от Universal, заработавшей 1 миллиард долларов, Nintendo вместе с Sony Pictures Entertainment разрабатывает новый проект. Будет экранизирована легендарная игра "Легенда о Зельде" (The Legend of Zelda). Об этом пишет Deadline.

Уэс Болл, режиссер трилогии "Бегущий в лабиринте", будет руководить адаптацией "Легенды о Зельде" при поддержке Sony.

В Nintendo говорят, что работают над киноадаптацией одной из своих самых популярных игр уже много лет.

Трейлер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Продюсирует фильм Сигэру Миямото, создавший оригинальную видеоигру Legend of Zelda для Nintendo Entertainment System (NES) вместе с Такаши Тэдзукой. Также продюсером станет Ави Арад, который ранее продюсировал многие экранизации комиксов Marvel Comics.

"Теперь мы официально начали разработку фильма с участием самой Nintendo. Для его завершения нужно время, но я надеюсь, что вы с нетерпением ждете этого", – пишут в Arad Productions.

Игровой фильм "Легенда о Зельде" выйдет спустя более чем 37 лет после того, как видеоигра The Legend of Zelda была впервые выпущена на Nintendo Entertainment System (NES).

Во вторник Nintendo выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что разработка фильма официально началась.

Фильм Super Mario Bros. Movie был первым проектом, основанным на видеоигре Nintendo, после выхода фильма Super Mario Bros. 1993 года с Джоном Легуизамо и Бобом Хоскинсом в главных ролях, который оказался колоссальным провалом.

Теперь, когда новый фильм о "Супербратьях Марио" стал хитом, Nintendo надеется извлечь выгоду из этого успеха, адаптировав, возможно, самую популярную игру компании за всю историю.

Фильм будет совместно финансироваться Nintendo и Sony Pictures Entertainment Inc., причем более 50% профинансирует Nintendo.

Что известно об игре The Legend of Zelda

Оригинальная Zelda: The Legend of Zelda была выпущена в феврале 1986 года для системы Famicon в Японии и для NES в Америке в августе 1987 года. История вдохновлена ​​детскими исследованиями Миямото леса возле его дома в Сонобе, Япония.

На сегодняшний день в рамках франшизы The Legend of Zelda выпущено 20 игр, в том числе Breath of the Wild 2017 года и Tears of the Kingdom этого года, обе из которых считаются одними из величайших видеоигр всех времен.

Серия занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная серия игр жанра action-adventure за всю историю. Актер Робин Уильямс был фанатом этой игры и даже назвал свою дочь Зельдой.

Фэнтези-игры из серии The Legend of Zelda, охватывающие тысячи лет, рассказывают историю о мальчике по имени Линк, который должен спасти Королевство Гайрула и его принцессу Зельду. Линк должен победить злого Ганона, стремящегося собрать все три части Трифорса, чтобы получить абсолютную силу.

Напомним, ранее Фокус писал о новом фильме фильм "Супер Братья Марио в кино" и о том, стоит ли его смотреть.