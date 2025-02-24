Мужчина победил в "заведомо проигрышных" соревнованиях, но его все равно обманули (фото)

Суть соревнований заключалась в том, что игроки бросали кольцеобразные предметы в цель, пытаясь попасть. Организаторы предлагали всем желающим и другие интересные призы, в частности живых коров, овец и других животных.

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Китаец, который потратил $280, участвуя в "заведомо проигрышных" соревнованиях по подбрасыванию обручей на рынке, неожиданно для всех выиграл спортивный автомобиль Maserati за $235 тысяч. Этот случай пользователей китайских социальных сетей, пишет издание SCMP.

Сообщается, что эта история произошла на рынке в Шанцю — провинция Хэнань, что на севере Китая. Кассир игрового киоска предлагал роскошный автомобиль Maserati как главный приз для тех, кто хочет попробовать свои силы в подбрасывании обручей.

Мужчина выиграл Maserati Фото: 163.com

Суть соревнований заключалась в том, что игроки бросали кольцеобразные предметы в цель, пытаясь попасть. Организаторы предлагали всем желающим и другие интересные призы, в частности живых коров, овец и других животных.

В День святого Валентина мужчина с фамилией Ван из города Биньчжоу (провинция Шаньдун, что на востоке Китая) приехал поиграть в баскетбол в этом же киоске. Он потратил 2 000 юаней на покупку обручей, и после почти трех часов игры, совершив почти 8 000 попыток, наконец выиграл элитный автомобиль.

"Я бросил тысячи обручей, поэтому мои руки все еще болят. Сначала просто попробовал. Думаю, что достиг успеха в основном благодаря везению, хотя я часто играю и выигрываю что-то. Например, на Новый год по лунному календарю получил шесть гусей", — сказал Ван.

Мужчина играл, пока не получил главный приз Фото: 163.com

Позже стало известно, что победитель получает Maserati не в собственность, а в аренду на один год. Ван ведет переговоры с владельцем, чтобы обменять эту возможность на деньги.

Его история шокировала многих пользователей сети и вызвала бурное обсуждение. "Я бы тоже решил обменять это на деньги. Если получите машину только на год, какой в этом смысл?" — отметил один из участников дискуссии.

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