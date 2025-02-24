Чоловік переміг у "завідома програшних" змаганнях, але його все одно обманули (фото)

Суть змагань полягала в тому, що гравці кидали кільцеподібні предмети в ціль, намагаючись влучити. Організатори пропонували всім охочим й інші цікаві призи, зокрема живих корів, овечок та інших тварин.

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Китаєць, який витратив $280, беручи участь у "завідома програшних" змаганнях з підкиданням обручів на ринку, несподівано для всіх виграв спортивний автомобіль Maserati, що коштує $235 тисяч. Цей випадок користувачів китайських соціальних мереж, пише видання SCMP.

Повідомляється, що ця історія сталась на ринку в Шанцю — провінція Хенань, що на півночі Китаю. Касир ігрового кіоску пропонував розкішний автомобіль Maserati як головний приз для тих, хто хоче спробувати свої сили у підкиданні обручів.

Чоловік виграв Maserati Фото: 163.com

Суть змагань полягала в тому, що гравці кидали кільцеподібні предмети в ціль, намагаючись влучити. Організатори пропонували всім охочим й інші цікаві призи, зокрема живих корів, овечок та інших тварин.

У День святого Валентина чоловік з прізвищем Ван з міста Біньчжоу (провінція Шаньдун, що на сході Китаю) приїхав пограти в баскетбол в цьому ж кіоску. Він витратив 2 000 юанів на покупку обручів, і після майже трьох годин гри, здійснивши майже 8 000 спроб, нарешті виграв елітний автомобіль.

"Я кинув тисячі обручів, тож мої руки все ще болять. Спочатку просто спробував. Думаю, що досягнув успіху здебільшого завдяки везінню, хоча я часто граю і виграю щось. Наприклад, на Новий рік за місячним календарем отримав шість гусей", — сказав Ван.

Чоловік грав, поки не отримав головний приз Фото: 163.com

Пізніше стало відомо, що переможець отримує Maserati не у власність, а в користування на один рік. Ван веде переговори з власником, щоб обміняти цю можливість на готівку.

Його історія шокувала багатьох користувачів мережі й викликала бурхливе обговорення. "Я б теж вирішив обміняти це на готівку. Якщо отримаєте машину лише на рік, який у цьому сенс?" — зазначив один з учасників дискусії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.