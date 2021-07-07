Теперь с OLED-экраном: Nintendo представила обновленную приставку Switch за $350 (фото, видео)
Новинка получила больше встроенной памяти, увеличенный дисплей и улучшенный звук.
Японская компания Nintendo представила обновленную приставку Nintendo Switch, получившую больший экран с OLED-матрицей.
Об этом сообщает The Verge.
Новинка поступит в продажу 8 октября, ее стартовая цена составит 350 долларов. Nintendo Switch получил дисплей на 7 дюймов с разрешением 720р. Компания также обновила новую подставку для подключения консоли к телевизору и увеличила объем встроенной памяти с 32 до 64 Гб.
Nintendo Switch OLED также имеет встроенный разъем для кабеля Ethernet и улучшенный звук для портативных и настольных игр.
Как сообщили изданию в Nintendo, обновление консоли не затронуло ее технических характеристик.
"Nintendo Switch не имеет нового процессора или большего объема оперативной памяти, в сравнении с предыдущими моделями", — прокомментировал представитель компании.
Время автономной работы осталось прежним — до 9 часов. При этом приставка стала на 30 г тяжелее — 320 г против 290 г. Все оригинальные аксессуары, Joy-Cons и подставка будут совместимы с новой моделью.
Напомним, ранее сообщалось, что Nintendo Switch получит собственный шлем для виртуальной реальности.