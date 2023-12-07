Кейт Бекинсейл в ярко-красном костюме отметилась на вечеринке в Лос-Анджелесе

С помощью парика и макияжа Кейт превратилась в совершенно другого человека.

50-летняя актриса Кейт Бекинсейл знаменита своими модными экспериментами, которые в сочетании с ее яркой внешностью, неподвластной времени, дают поразительный эффект. Не разочаровала она и образом для похода на ужин Роджера Вивье в частной резиденции в Pacific Palis (Лос-Анджелес). Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кейт надела яркий красный костюм с пиджаком, украшенным цепочками, и широкими брюками, а к нему – соответствующий укороченный топ. Эффектным завершением образа стали высокие стрипы на массивной платформе и шпильке и атласный клатч.

Особое внимание привлекает прическа Бекинсейл. Вместо длинных каштановых волос она предстала с коротким блондом. Макияж тоже помог ей в трансформации. Глаза, подведенные стрелками, совершенно изменили ее взгляд, придав ему что-то хищное, а ярко-красная помада сделала ее роковой женщиной.

"Прекрасный интимный ужин для #gheradofelloni, креативного директора @rogervivier, организованный @laurabrown99 и @kiernanshipka. Две девичьи ночи подряд. Мне повезло", – подписала она пост.

Ужин устроили Лора Дерн и Кирнан Шипка в честь креативного директора Roger Vivier Герардо Феллони.

Ранее Фокус писал, что Кейт Бекинсейл показала, как сделать маленькое черное платье произведением искусства.