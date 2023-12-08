8 декабря 2023 года: Анфисы Римской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также бросать дела незаконченными.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. Считается, что святая Анфиса — одна из женских покровительниц, которой молились, чтобы выдержать трудные испытания и пережить семейные неурядицы, а также она исполняла желания, которые касаются любви.
Что нельзя делать 8 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- бросать дела незаконченными;
- жадничать;
- оставлять бардак дома.
Народные поверья и приметы:
- морозная и безветренная погода — к мягкой и снежной зиме;
- утром чирикают синицы – к ночному морозу;
- вьюга в этот день сулит много осадков летом;
- красный закат — к большим морозам.
День ангела празднуют:
Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.
Родились в этот день:
1982 год — Ники Минаж, американская певица, рэпер и автор песен и актриса.
А также в этот день:
1868 год — во Львове основывают общество "Просвита";
1941 год — США и Великобритания объявляют войну Японии;
1955 год — ПАСЕ утвердила нынешний флаг Евросоюза.