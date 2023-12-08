Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям реагируют на новый скандал вокруг семьи

После выхода книги биографа Сассекских стало известно, что именно Кейт Миддлтон и король Чарльз III спрашивали о цвете кожи принца Арчи в 2019 году.

Новая книга Омида Скоби "Endgame" всколыхнула британскую королевскую семью своими скандальными подробностями жизни современной монархии. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон, похоже, слишком истощены, чтобы уделять больше внимания "очередной книге-бомбе", — рассказал королевский эксперт Ник Буллен. Об этом пишет Fox News.

Соучредитель True Royalty TV считает, что принц и принцесса Уэльские просто "устали".

"Злость ушла из этого. Это просто ощущение: "В самом деле? Опять?""" — отметил Буллен.

В книге Скоби написал, что было два члена королевской семьи, которые говорили о цвете кожи сына Меган Маркл и принца Гарри, Арчи, еще до его рождения в 2019 году.

Однако именно Пирс Морган назвал имена и утверждал, что это Кейт Миддлтон и британский король Чарльз III.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty

"Но вот мы снова с... другой книгой... и новыми откровениями. Так что я думаю, что усталость, видимо, чувствуется в семье [принца и принцессы Уэльских]", — добавил эксперт.

Он также считает, что "самой большой силой" жены принца Уильяма является то, что она "знает, в чем заключается ее работа" — поддерживать мужа.

Буллен подчеркнул, что принцесса Уэльская редко дает интервью.

"Она всегда стремится, чтобы принц был на первом месте. Но не ошибайтесь, она — сила, с которой нужно считаться. Она очень сильна и четко понимает, чего хочет достичь", — считает королевский эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

Инсайдеры рассказывали, что Кэтрин расстроена тем, что ее имя втянули в это, потому что она не имела к этому отношения.

Напомним, Меган Маркл появилась на публике с браслетом, который получила в подарок от короля Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал об отношении Меган Маркл к Кейт Миддлтон в начале их знакомства.