Как предотвратить старение: 5 антивозрастных средств по уходу за кожей

Для тех, кто стремится сохранить молодость кожи и избежать появления преждевременных морщин, эксперт назвала пять лучших ингредиентов и средств для ухода за кожей, на которые следует обратить внимание.

Сертифицированный дерматолог доктор Дженни Лю рассказала о своих любимых средствах и ключевых компонентах, которые следует включить в свой ежедневный уход, чтобы отстрочить старение и как можно дольше сохранить молодость кожи. В видеоролике на YouTube она поделилась рекомендациями, которые помогут вам обернуть время вспять. Об этом пишет She Finds.

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Солнцезащитный крем

В начале видео Лю отметила, что борьба со старением один из самых частых запросов от пациентов. Если борьба со старением и для вас является приоритетом, дерматолог подчеркивает важность ежедневного и круглогодичного использования солнцезащитного крема.

По ее словам, "первым и, пожалуй, самым важным" ингредиентом и продуктом, который следует добавить в свой ежедневный уход за кожей, является солнцезащитный крем, поскольку "80 % старения кожи является внешним, и вы можете отсрочить появление признаков старения, если правильно защищаете кожу от ультрафиолетового излучения и загрязнения".

Она также сказала, что отдает предпочтение именно "тонированному минеральному солнцезащитному крему", и что выбранный вами солнцезащитный крем может быть в любом бюджетном диапазоне, просто очень важно, чтобы вы использовали его ежедневно и чтобы он имел защиту SPF.

Местные ретиноиды

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Вторым по важности ингредиентом и продуктом для ухода за кожей, который должен быть в ванной комнате, является ретиноид для местного применения. "В частности, третиноин 0,05 действительно является золотым стандартом, который изучен больше всего", — отмечает Лю.

По ее словам, ретиноиды действуют при лечении признаков старения: "стимулируют выработку коллагена, со временем утолщают кожу, стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, а также нормализуют обновление клеток кожи".

Все это, отмечает она, важно иметь в составе продукта для борьбы со старением, поскольку со временем наша кожа становится более сухой, дряблой и обвисшей. Стимулируя выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, ваша кожа может выглядеть более увлажненной и подтянутой.

Альфа-гидроксикислоты (AHA).

Возможно, вы уже слышали термин "AHA" при покупке средств по уходу за кожей. Дерматолог говорит, что эта аббревиатура означает "Альфа-гидроксикислоты", ингредиенты (такие, как гликолевая и молочная кислоты), которые помогают "отшелушивать и удалить омертвевшие клетки в верхнем слое кожи".

Лю говорит, что, используя эти кислоты, вы также можете "стимулировать выработку коллагена и гиалуроновой кислоты" и "дополнять использование местных ретиноидов".

Витамин С

Фото: Freepik

Следующий ингредиент, который Лю использует в своей "рутине и на регулярной основе", — это витамин С для местного применения. "Витамин С — мощный антиоксидант, и здесь я использую его для защиты от ультрафиолетового излучения и загрязнений, с которыми сталкивается моя кожа ежедневно".

Она добавляет, что это помогает "усилить защитные свойства солнцезащитного крема", а также важно, потому что витамин С помогает "выровнять тон кожи".

Пептиды

Фото: Freepik

Последний, но не менее важный ингредиент, который Лю рекомендует включать в свой режим антивозрастного ухода за кожей, — это пептиды. По сути, она говорит, что это "штаммы аминокислот разных размеров, связанные вместе".

Что касается ухода за кожей и пептидов, она говорит, что их можно "найти в нескольких категориях". К ним относятся сигнальные пептиды, пептиды-носители, ферментные пептиды и пептиды-нейромедиаторы. "Я считаю, что сигнальные пептиды — это действительно то, на что обращают внимание, когда речь идет о пептидных составах местного применения, помогающих разгладить заломы и морщины".

Эти советы помогут вам начать знакомство с миром ухода за кожей, но эксперты сходятся во мнении, что наиболее эффективной будет консультация с дерматологом, который сможет помочь вам найти лучшие средства и ингредиенты для вас и ваших индивидуальных потребностей в уходе за кожей!

Напомним, за молодость, здоровье кожи, костей и даже сердца в нашем организме отвечает коллаген, а предотвратить его дефицит помогут определенные продукты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.