Адель рассказала, почему не хочет возвращаться в Великобританию

35-летняя певица, родившаяся в Лондоне, переехала в Лос-Анджелес еще в 2016 году и уже купила роскошное имение в Беверли-Хиллз.

Британская певица Адель переехала в США, говоря ранее, что сделала это, чтобы получить больше за свои деньги. Теперь, когда она собирается замуж за американца и приобрела имение у Сильвестра Сталлоне, певица призналась, что не склонна переезжать обратно в Англию. Об этом пишет Daily Mail.

Заработав состояние, оцениваемое в 146 миллионов фунтов стерлингов, Адель признала, что она все еще не готова вернуться.

Объясняя причину, Адель рассказала The Hollywood Reporter: "У меня очень сильная сезонная депрессия, поэтому погода в США меня полностью устраивает. Иногда это странно, потому что я очень британка. Поскольку сейчас мне немного сложнее выходить на улицу, что мне больше всего нравится в Лос-Анджелесе, так это то, что все ходят друг к другу домой".

35-летняя певица, родившаяся в Лондоне, переехала в Лос-Анджелес еще в 2016 году и состоит в отношениях с Ричем Полом.

Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

Она сказала: "Мы с Ричем всегда знали друг о друге все с того дня, как встретились. Ричард слушает мою музыку, это просто сводит меня с ума".

Также Адель сказала, что хотела бы попробовать свои силы в актерском мастерстве и очень хочет, чтобы известная голливудская звезда написала сценарий для "единственной роли, которую она когда-либо хотела".

Она сказала: "Я хочу сняться в одном фильме, но парень, чей это будет фильм, морально не готов написать для него сценарий. Я время от времени пристаю к нему по этому поводу, но сценария еще нет. Но это единственная роль, которую я когда-либо хотела, потому что я думаю, что справлюсь с ней".

Ранее Адель рассказала британскому Vogue, что она инвестировала в три особняка в Беверли-Хиллз, чтобы получить большую отдачу от своих денег.

"Дом, который у меня есть в Лос-Анджелесе, я никогда не смог бы себе позволить в Лондоне. Никогда", — призналась суперзвезда.

Адель сказала, что она "присматривала дома" в Лондоне, прежде чем принять решение и переехать в Штаты в 2016 году.

"Это стоит около сотен миллионов фунтов. У меня вообще нет столько денег", — резюмировала Адель.

Напомним, Адель купила дом Сильвестра Сталлоне с восемью спальнями и 12 ванными комнатами в январе прошлого года, взяв ипотеку в ​​​​37,7 миллиона долларов.

Ранее Сильвестр рассказал, как статуя его персонажа Рокки из драматического фильма 1976 года с видом на огромный открытый бассейн помогла заключить сделку.

Актер планировал забрать Рокки с собой, но Адель настояла на том, чтобы она осталась у нее.

Он рассказал Wall Street Journal: "Она сказала: "Это не сделка. Это разрушит всю сделку". Она хотела статую". Статуя осталась, но Адель полностью перестроила весь дом актера.