Бывший жених Пэрис Хилтон раскрыл правду об отношениях со звездой

Пара встречалась три года, однако отменила помолвку в конце 2018 года.

Бывший жених 42-летней Пэрис Хилтон Крис Зилка говорит о звезде только хорошее. Отношения со светской львицей 38-летний американский актер вспоминает в подкасте Ned's Survival Guide.

Зилка признался, что скучает по семье Хилтон, но добавил, что не может разглашать много подробностей об их романе.

"Мне нечего сказать плохого, и любой, кто хочет сказать о ней что-то плохое, наверное, плохой человек, честно говоря", — отметил актер.

Крис Зилка

"Я скучаю по ее семье. Я скучаю по ее маме и папе, ее братьям и сестре. Мне не хватает поездок из ее дома в Бел-Эйр, чтобы потусоваться с ними", — рассказал Зилка.

Пара встречалась три года, прежде чем их роман закончился расторжением помолвки в 2018.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка Фото: Getty Images

Он добавил: "Я не должен ничего говорить, потому что когда мы завершили все и разошлись — я знаю о прошлых разрывах с ней, поэтому я подписал соглашение о нераспространении, заявив, что я не буду писать книгу или говорить что-то подобное, но я никогда не мог сказать ничего негативного".

В конце концов пара разошлась, чтобы Крис мог сосредоточиться на работе.

"Моя работа была для меня очень важной. Это был пик моей карьеры", — пояснил актер.

Напомним, сейчас Пэрис Хилтон замужем за венчурным капиталистом Картером Реумом, от которого воспитывает двоих детей.

Также Фокус писал о рождении дочери Пэрис Хилтон.