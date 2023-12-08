Ирма Витовская призналась, что имеет родственные связи с Тиной Кароль

Тина Кароль и Ирма Витовская породнились через других родственников. Однако часто женщины не встречаются.

48-летняя украинская актриса Ирма Витовская, известная ролью в сериале "Леся+Рома" рассказала, что имеет родственные связи с певицей Тиной Кароль. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Известно, что связывают артистку и певицу брат с сестрой. Сестра Ирмы замужем за родным братом Тины. Актриса не отрицает, что действительно это правда.

Также она отметила, что они не роднятся со звездой, поскольку у обоих нет на это времени.

02:13:45 — о родстве с Тиной Кароль

Ирма Витовская также уточнила, что была вместе с Тиной Кароль на совместных семейных встречах. Было это всего несколько раз.

Отметим, что речь идет о старшем брате Тины Кароль 42-летнем Станиславе Либермане. Именно он женился на девушке Наталье, которая является сестрой Ирмы Витовской. Пара не живет публичной жизнью так как их звездные родственники.

Напомним, 48-летняя украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала позицию дочери Ольги Сумской, 57, которая живет в России и не делает антивоенных заявлений. А 38-летняя украинская певица Тина Кароль показала свою школу и дом, где жила в Ивано-Франковске.