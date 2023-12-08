Избранница Владимира Остапчука раскритиковала Машу Ефросинину и публично посмеялась над ней

Судя по всему Полтавскую обидел отказ Ефросининой выступать на одной сцене с ее мужем Владимиром Остапчуком.

Екатерина Полтавская, которая является женой украинского шоумена Владимира Остапчука, публично напала на телеведущую Машу Ефоосинину после ее заявления, что не хочет быть на одной с сцене с Остапчуком. В своем инстаграме (который, кстати, закрыт) и твиттере Екатерина решила высказать свое мнение относительно Ефросининой.

Решила она это сделать не прямо за обиду в отношении мужа, а на примере интервью Ефросининой с Анной Тринчер, вокруг которого назревает скандал.

В частности, Полтавская стала на сторону Тринчер и заявила, что Маша Ефросинина имеет двусмысленные принципы.

"Маша: "Видео, на котором муж тебе дарит Порш, сейчас не актуально. У людей нет еды".

Также Маша: сидит на этом интервью в двух браслетах картье, которые стоят как половина того старого Порша, и ставит лайки на сообщениях своей подруги, которая сейчас на лакшери отдыхе у океана.

Маша: "Потреблять русскоязычное — это ужасно. Все, кто общаются на русском, — плохие". Также Маша: рекламирует рос сериал на 2 млн аудиторию", — акцентировала внимание на действиях Ефросининой Полтавская.

Кроме этого, в своем инстаграме Полтавская обратилась к подписчикам с вопросом, можно ли сделать золотой нимб. Таким образом жена Остапчука решила подколоть Ефросинину и заявила, что хочет его подарить ей.

Сама же Ефросинина пока никак не реагирует на нападки в свою сторону.

Напомним, Александр Волошин назвал Ефросинину "лицемеркой". Все из-за того же самого интервью с Анной Тринчер.